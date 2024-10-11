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Нидерланды выделили на военную помощь Украине более десяти миллиардов евро - РИА Новости, 11.10.2024
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16:53 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/niderlandy-1977642008.html
Нидерланды выделили на военную помощь Украине более десяти миллиардов евро
Нидерланды выделили на военную помощь Украине более десяти миллиардов евро - РИА Новости, 11.10.2024
Нидерланды выделили на военную помощь Украине более десяти миллиардов евро
Нидерланды выделили в своем бюджете на военную помощь Украине порядка 10,4 миллиарда евро, из которых почти 4 миллиарда уже были израсходованы, заявил в пятницу РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:53
2024-10-11T16:53
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ГААГА, 11 окт - РИА Новости. Нидерланды выделили в своем бюджете на военную помощь Украине порядка 10,4 миллиарда евро, из которых почти 4 миллиарда уже были израсходованы, заявил в пятницу министр обороны королевства Рубен Брекелманс. "На военную поддержку (Украине - ред.) было выделено в общей сложности 10,4 миллиарда евро. Из них почти 4 миллиарда евро уже направлены, и еще осталось более 6 миллиардов евро", - написал Брекелманс на своей странице в соцсети Х. Ранее сообщалось, что общая сумма уже оказанной Нидерландами военной помощи Киеву составила примерно 3,76 миллиарда евро. Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 отремонтированных танков Leopard 2 совместно с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. В воскресенье министр обороны королевства также впервые официально подтвердил, что Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241006/niderlandy-1976654452.html
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в мире, технологии, украина, нидерланды, россия, сергей лавров, нато, т-72 "урал", f-16
В мире, Технологии, Украина, Нидерланды, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Т-72 "Урал", F-16
Нидерланды выделили на военную помощь Украине более десяти миллиардов евро

Министр обороны Брекелманс: Нидерланды выделили Украине примерно 10,4 млрд евро

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские бронетранспортеры
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские бронетранспортеры . Архивное фото
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ГААГА, 11 окт - РИА Новости. Нидерланды выделили в своем бюджете на военную помощь Украине порядка 10,4 миллиарда евро, из которых почти 4 миллиарда уже были израсходованы, заявил в пятницу министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
«
"На военную поддержку (Украине - ред.) было выделено в общей сложности 10,4 миллиарда евро. Из них почти 4 миллиарда евро уже направлены, и еще осталось более 6 миллиардов евро", - написал Брекелманс на своей странице в соцсети Х.
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Нидерланды выделят 400 миллионов евро на разработку БПЛА для Украины
6 октября, 21:43
Ранее сообщалось, что общая сумма уже оказанной Нидерландами военной помощи Киеву составила примерно 3,76 миллиарда евро.
Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 отремонтированных танков Leopard 2 совместно с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.
В воскресенье министр обороны королевства также впервые официально подтвердил, что Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Нидерланды назвали сумму военной помощи Украине
6 октября, 22:19
 
В миреТехнологииУкраинаНидерландыРоссияСергей ЛавровНАТОТ-72 "Урал"F-16
 
 
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