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"Зеленского ждет гнев": в США жестко раскритиковали одно решение Киева - РИА Новости, 11.10.2024
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01:21 11.10.2024 (обновлено: 01:24 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/nedovolstvo-1977498272.html
"Зеленского ждет гнев": в США жестко раскритиковали одно решение Киева
"Зеленского ждет гнев": в США жестко раскритиковали одно решение Киева - РИА Новости, 11.10.2024
"Зеленского ждет гнев": в США жестко раскритиковали одно решение Киева
Повышение налогов сильно ударит по Украине из-за ухудшающегося благосостояния граждан, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T01:21
2024-10-11T01:24
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Повышение налогов сильно ударит по Украине из-за ухудшающегося благосостояния граждан, пишет газета The New York Times."Когда господин Зеленский вернется домой (после визита в Европу — Прим. ред.), ему, вероятно, придется столкнуться с гневом своего населения из-за повышения налогов — непопулярной меры в любой стране, но особенно в стране, экономика которой разрушена &lt;…&gt;", — говорится в материале.Соратник Зеленского, замглавы комитета Верховной рады по экономическому развитию Алексей Мовчан признал, что законопроект "непопулярный"."Нас будут ненавидеть, но у нас нет другого выбора. Речь идет о нашем выживании в этой войне", — приводит его слова издание.Как сообщает автор статьи со ссылкой на опрошенных жителей Киева, население крайне негативно относится к повышению налогов из-за серьезных финансовых трудностей."Мы все уже долгое время испытываем финансовые трудности, а теперь потеряем еще больше зарплат и доходов. &lt;…&gt; Даже на своей работе я вижу, как растут цены, и люди не могут позволить себе покупать нашу обувь", — пожаловалась сотрудница обувного магазина в украинской столице.Автор статьи также подчеркивает, что даже те, кто поддерживает этот шаг, опасаются, что из-за "всепоглощающей коррупции" на Украине, налоги не будут использованы по назначению, а в политических кругах открыто об этом говорят."Нет веры в то, что государство будет правильно использовать эти деньги. Прошло уже больше двух лет войны", — пишет издание со ссылкой на депутата и члена парламентского комитета по обороне и разведке Соломию Бобровскую.В четверг Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает повышение налогов с целью увеличения военного сбора с 1,5% до 5%. Также предлагается освобождение кэшбека от налогообложения, переход на помесячную отчетность по НДФЛ, увеличение ренты на добычу щебня.Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции.
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977334988.html
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в мире, украина, европа, киев, верховная рада украины, страна.ua
В мире, Украина, Европа, Киев, Верховная Рада Украины, Страна.ua
"Зеленского ждет гнев": в США жестко раскритиковали одно решение Киева

NYT: повышение налогов вызовет серьезный рост недовольства среди граждан Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Повышение налогов сильно ударит по Украине из-за ухудшающегося благосостояния граждан, пишет газета The New York Times.
"Когда господин Зеленский вернется домой (после визита в Европу — Прим. ред.), ему, вероятно, придется столкнуться с гневом своего населения из-за повышения налогов — непопулярной меры в любой стране, но особенно в стране, экономика которой разрушена <…>", — говорится в материале.
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Соратник Зеленского, замглавы комитета Верховной рады по экономическому развитию Алексей Мовчан признал, что законопроект "непопулярный".
«
"Нас будут ненавидеть, но у нас нет другого выбора. Речь идет о нашем выживании в этой войне", — приводит его слова издание.
Как сообщает автор статьи со ссылкой на опрошенных жителей Киева, население крайне негативно относится к повышению налогов из-за серьезных финансовых трудностей.
"Мы все уже долгое время испытываем финансовые трудности, а теперь потеряем еще больше зарплат и доходов. <…> Даже на своей работе я вижу, как растут цены, и люди не могут позволить себе покупать нашу обувь", — пожаловалась сотрудница обувного магазина в украинской столице.
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Автор статьи также подчеркивает, что даже те, кто поддерживает этот шаг, опасаются, что из-за "всепоглощающей коррупции" на Украине, налоги не будут использованы по назначению, а в политических кругах открыто об этом говорят.
"Нет веры в то, что государство будет правильно использовать эти деньги. Прошло уже больше двух лет войны", — пишет издание со ссылкой на депутата и члена парламентского комитета по обороне и разведке Соломию Бобровскую.
В четверг Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает повышение налогов с целью увеличения военного сбора с 1,5% до 5%. Также предлагается освобождение кэшбека от налогообложения, переход на помесячную отчетность по НДФЛ, увеличение ренты на добычу щебня.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции.
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