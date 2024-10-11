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Небензя обвинил США в потакании агрессии Израиля - РИА Новости, 11.10.2024
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00:27 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/nebenzya-1977496741.html
Небензя обвинил США в потакании агрессии Израиля
Небензя обвинил США в потакании агрессии Израиля - РИА Новости, 11.10.2024
Небензя обвинил США в потакании агрессии Израиля
Израиль атаками против Ливана пошел "ва-банк", а США, "скованные" предвыборной президентской кампанией, последовали за ним, заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T00:27
2024-10-11T00:27
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
ливан
ближний восток
в мире
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ООН, 11 окт – РИА Новости. Израиль атаками против Ливана пошел "ва-банк", а США, "скованные" предвыборной президентской кампанией, последовали за ним, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Израиль сейчас пошел "ва-банк", несмотря на горький опыт кампании 2006 года. Вместе с ним по принципу "пан или пропал" вынуждены действовать и его американские подельники, к тому же еще и скованные достигающей кульминации предвыборной кампанией", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. РФ, отметил Небензя, по-прежнему убеждена, что скорейшее прекращение огня в секторе Газа – это главное, чего должен добиваться Совбез. За ним последует и деэскалация военно-политической обстановки как в Ливане, так и на Ближнем Востоке в целом, добавил он. По его словам, для урегулирования обстановки на Ближнем Востоке РФ "готова к задействованию всего внушительного арсенала мер и средств, которыми располагает СБ ООН". "В себе мы уверены, а вот в некоторых коллегах по Совету, к сожалению, нет. У ряда из них стремление не поставить в неудобное положение своего американского союзника по-прежнему перекрывает всё остальное, и максимум, на что они способны – это красивые, но пустые речи в этом зале", – подытожил постпред РФ.
https://ria.ru/20241011/ynet-1977496586.html
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василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, ливан, ближний восток, в мире
Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Ливан, Ближний Восток, В мире
Небензя обвинил США в потакании агрессии Израиля

Небензя: США, скованные предвыборной кампанией, потакают агрессии Израиля

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 11 окт – РИА Новости. Израиль атаками против Ливана пошел "ва-банк", а США, "скованные" предвыборной президентской кампанией, последовали за ним, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Израиль сейчас пошел "ва-банк", несмотря на горький опыт кампании 2006 года. Вместе с ним по принципу "пан или пропал" вынуждены действовать и его американские подельники, к тому же еще и скованные достигающей кульминации предвыборной кампанией", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
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РФ, отметил Небензя, по-прежнему убеждена, что скорейшее прекращение огня в секторе Газа – это главное, чего должен добиваться Совбез. За ним последует и деэскалация военно-политической обстановки как в Ливане, так и на Ближнем Востоке в целом, добавил он.
По его словам, для урегулирования обстановки на Ближнем Востоке РФ "готова к задействованию всего внушительного арсенала мер и средств, которыми располагает СБ ООН".
"В себе мы уверены, а вот в некоторых коллегах по Совету, к сожалению, нет. У ряда из них стремление не поставить в неудобное положение своего американского союзника по-прежнему перекрывает всё остальное, и максимум, на что они способны – это красивые, но пустые речи в этом зале", – подытожил постпред РФ.
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Василий НебензяООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияЛиванБлижний ВостокВ мире
 
 
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