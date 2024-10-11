https://ria.ru/20241011/natsproekt-1977529878.html

Котюков обозначил приоритеты нового нацпроекта по продбезопасности

Котюков обозначил приоритеты нового нацпроекта по продбезопасности - РИА Новости, 11.10.2024

Котюков обозначил приоритеты нового нацпроекта по продбезопасности

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков обозначил приоритеты нового нацпроекта по обеспечению продовольственной безопасности, сообщает управление... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:11

2024-10-11T10:11

2024-10-11T10:11

красноярский край

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КЕМЕРОВО, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков обозначил приоритеты нового нацпроекта по обеспечению продовольственной безопасности, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона. "Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в режиме видеоконференцсвязи выступил на пленарном заседании агропромышленной выставки "Золотая осень", которая в эти дни проходит в Москве. Руководитель региона рассказал о задачах и параметрах нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", – говорится в сообщении. Проект предусматривает создание условий для устойчивого роста производства, развития научных разработок в селекции и генетике, обеспечение отрасли критически важными ферментами, пищевыми и кормовыми добавками, а также формирование технологической независимости в сельскохозяйственном машиностроении. "Технологическое лидерство в новом национальном проекте подразумевает превосходство технологий и продукции по функциональным, техническим и стоимостным параметрам над зарубежными аналогами. При этом для продовольственной безопасности ключевыми показателями выступают индекс урожайности сельхозкультур и индекс продуктивности сельскохозяйственных животных. Именно они характеризуют технологическое лидерство", – цитирует пресс-служба главу региона. Особое внимание Михаил Котюков уделил вопросу подготовки кадров для осуществления всех поставленных перед отраслью задач. "Важная задача, поставленная президентом страны, - опережающая подготовка кадров. В том числе для проведения прорывных научных исследований на самом высоком уровне. Мы должны понимать, что дети принимают осознанные решения уже в средней школе. Нам принципиально важно менять сегодня учреждения среднего профобразования и высшего образования. Стандарты, которые задаются в лучших вузах, должны масштабироваться на всю территорию страны, создавая кадровые школы в разных уголках России", — подчеркнул губернатор. Котюков отметил, что опора на отечественные разработки в вопросах обеспечения технологического лидерства — ещё один приоритет, обозначенный главой государства. В структуре нового национального проекта предусмотрен отдельный федеральный проект, предполагающий локализацию критически важного оборудования, комплектующих, сырья. "Важно отметить, что в каждом федеральном проекте предусмотрены чёткие показатели, оценивающие результативность достижения целей по каждому из мероприятий и развитие отечественных наработок в критически важных для агропромышленного комплекса направлениях",– подвел итог Михаил Котюков. В разработке нового нацпроекта принимает участие комиссия Государственного совета РФ по технологическому лидерству, возглавляемая Котюковым. Национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" будет запущен в России в 2025 году.

https://ria.ru/20241010/krasnoyarskiy-kray-1977407558.html

https://ria.ru/20241010/krasnoyarsk-1977377807.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край