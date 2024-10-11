https://ria.ru/20241011/nabiullina-1977593393.html

Набиуллина заявила о рисках замедления роста мировой экономики

Набиуллина заявила о рисках замедления роста мировой экономики - РИА Новости, 11.10.2024

Набиуллина заявила о рисках замедления роста мировой экономики

Риски замедления мировой экономики накапливаются, внешняя среда для многих остается непростой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:08

2024-10-11T14:08

2024-10-11T14:08

экономика

цены на нефть

эльвира набиуллина

брикс

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Риски замедления мировой экономики накапливаются, внешняя среда для многих остается непростой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. "Что касается экономического прогноза, я хотела бы подчеркнуть, что глобальная экономическая активность продолжает расти в третьем квартале 2024 года. Однако риски замедления роста уже накапливаются. Внешняя среда для многих из наших экономик остается непростой", - заявила Набиуллина. Она добавила, что в последнее время сохраняются и даже усиливаются внешнеполитические риски, включая риски глобальной экономической и финансовой фрагментации и политики протекционизма. Несмотря на нисходящий тренд инфляции, ряд центральных банков развитых экономик запустил цикл снижения учётных ставок. "Некоторые из них двигаются очень быстро и активно, создавая риски для глобальной финансовой стабильности и занятости", - заключила Набиуллина. Согласно базовому прогнозу Банка России, рост мирового ВВП по итогам текущего года составит 3,1%, в 2025 году - 3,2%, в 2026 снизится до 3,1%, а в 2017 - до 3%.

https://ria.ru/20241011/siluanov-1977591132.html

https://ria.ru/20240913/risks-1972569114.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, брикс, центральный банк рф (цб рф)