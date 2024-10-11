https://ria.ru/20241011/nabiullina-1977593393.html
Набиуллина заявила о рисках замедления роста мировой экономики
Набиуллина заявила о рисках замедления роста мировой экономики - РИА Новости, 11.10.2024
Набиуллина заявила о рисках замедления роста мировой экономики
Риски замедления мировой экономики накапливаются, внешняя среда для многих остается непростой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:08
2024-10-11T14:08
2024-10-11T14:08
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Риски замедления мировой экономики накапливаются, внешняя среда для многих остается непростой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. "Что касается экономического прогноза, я хотела бы подчеркнуть, что глобальная экономическая активность продолжает расти в третьем квартале 2024 года. Однако риски замедления роста уже накапливаются. Внешняя среда для многих из наших экономик остается непростой", - заявила Набиуллина. Она добавила, что в последнее время сохраняются и даже усиливаются внешнеполитические риски, включая риски глобальной экономической и финансовой фрагментации и политики протекционизма. Несмотря на нисходящий тренд инфляции, ряд центральных банков развитых экономик запустил цикл снижения учётных ставок. "Некоторые из них двигаются очень быстро и активно, создавая риски для глобальной финансовой стабильности и занятости", - заключила Набиуллина. Согласно базовому прогнозу Банка России, рост мирового ВВП по итогам текущего года составит 3,1%, в 2025 году - 3,2%, в 2026 снизится до 3,1%, а в 2017 - до 3%.
https://ria.ru/20241011/siluanov-1977591132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, брикс, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Эльвира Набиуллина, БРИКС, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина заявила о рисках замедления роста мировой экономики
Глава ЦБ Набиуллина: риски замедления роста мировой экономики накапливаются
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Риски замедления мировой экономики накапливаются, внешняя среда для многих остается непростой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.
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"Что касается экономического прогноза, я хотела бы подчеркнуть, что глобальная экономическая активность продолжает расти в третьем квартале 2024 года. Однако риски замедления роста уже накапливаются. Внешняя среда для многих из наших экономик остается непростой", - заявила Набиуллина.
Она добавила, что в последнее время сохраняются и даже усиливаются внешнеполитические риски, включая риски глобальной экономической и финансовой фрагментации и политики протекционизма.
Несмотря на нисходящий тренд инфляции, ряд центральных банков развитых экономик запустил цикл снижения учётных ставок. "Некоторые из них двигаются очень быстро и активно, создавая риски для глобальной финансовой стабильности и занятости", - заключила Набиуллина.
Согласно базовому прогнозу Банка России, рост мирового ВВП по итогам текущего года составит 3,1%, в 2025 году - 3,2%, в 2026 снизится до 3,1%, а в 2017 - до 3%.