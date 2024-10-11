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Музеи Кремля впервые рассказывают историю создания памятника Александру II - РИА Новости, 11.10.2024
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Музейные маршруты России
 
17:05 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/muzeikremlya-1977641280.html
Музеи Кремля впервые рассказывают историю создания памятника Александру II
Музеи Кремля впервые рассказывают историю создания памятника Александру II - РИА Новости, 11.10.2024
Музеи Кремля впервые рассказывают историю создания памятника Александру II
Музеи Московского Кремля открыли выставку "История создания памятника императору Александру II в Московском Кремле", он был создан на народные средства в период РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:05
2024-10-11T17:05
музейные маршруты россии
россия
елена гагарина
александр ii
московский кремль (музей-заповедник)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Музеи Московского Кремля открыли выставку "История создания памятника императору Александру II в Московском Кремле", он был создан на народные средства в период правления Александра III в благодарность его отцу, сообщила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.Экспозиция открылась 11 октября и продлится до 27 ноября в Парадном вестибюле Оружейной палаты.&quot;Мы открываем выставку, которая посвящена одному из важнейших, но, к сожалению, не дошедшему до наших дней, памятников Московского Кремля - памятника императору Александру II. Мы считаем, что чрезвычайно важно рассказывать о том, каким Кремль был в различные эпохи своего существования, и о том, что являлось важным для жителей страны. Поскольку этот памятник был сооружен на народные средства и с особой любовью создавался в период царствования Александра III в благодарность его отцу за ту важную серьезную деятельность, которую он проводил на протяжении своего правления&quot;, - сказала Гагарина журналистам.По словам куратора выставки Анны Куклиной памятник был одним из самых крупных на территории российского Кремля.&quot;Его замысел отражал историческое значение царствования Александра II, положившего начало новому периоду в России. Желание увековечить память о царе, который вошел в историю, как освободитель и реформатор, стало единым порывом всего русского народа. Он был посвящен не только конкретно личности Александра II, но и олицетворял собой российскую державу, ее великую историю и правителей, начиная со святого князя Владимира и заканчивая Александром II&quot;, - подчеркнула она.Идея возведения мемориала, который строился на народные деньги в конце XIX века, была отражена на фризе галереи, окружавшей памятник: "Сооружен добровольным иждивением русского народа".Выбор места для установки памятника на Кремлевском холме был знаковым: напротив стоял Николаевский дворец - место рождения государя. На разработку многочисленных вариантов мемориала, выбор из них самого достойного и воплощение его в жизнь ушло 17 лет.Особое место на выставке займет камень, боковые стороны которого расписаны золотыми буквами: "Из этого камня сложен памятник Царю Освободителю Государю Императору Александру II 15 августа 1898 года". Он будет экспонироваться впервые.
https://ria.ru/20241011/kitaykukhnya-1977565932.html
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россия, елена гагарина, александр ii, московский кремль (музей-заповедник)
Музейные маршруты России, Россия, Елена Гагарина, Александр II, Московский Кремль (музей-заповедник)

Музеи Кремля впервые рассказывают историю создания памятника Александру II

© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля Выставка о создании памятника императору Александру II
Выставка о создании памятника императору Александру II - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Музеи Московского Кремля открыли выставку "История создания памятника императору Александру II в Московском Кремле", он был создан на народные средства в период правления Александра III в благодарность его отцу, сообщила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
Экспозиция открылась 11 октября и продлится до 27 ноября в Парадном вестибюле Оружейной палаты.
«

"Мы открываем выставку, которая посвящена одному из важнейших, но, к сожалению, не дошедшему до наших дней, памятников Московского Кремля - памятника императору Александру II. Мы считаем, что чрезвычайно важно рассказывать о том, каким Кремль был в различные эпохи своего существования, и о том, что являлось важным для жителей страны. Поскольку этот памятник был сооружен на народные средства и с особой любовью создавался в период царствования Александра III в благодарность его отцу за ту важную серьезную деятельность, которую он проводил на протяжении своего правления", - сказала Гагарина журналистам.

© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля Выставка о создании памятника императору Александру II
Выставка о создании памятника императору Александру II
Выставка о создании памятника императору Александру II
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля
1 из 7
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля Выставка о создании памятника императору Александру II
Выставка о создании памятника императору Александру II
Выставка о создании памятника императору Александру II
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля
2 из 7
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля Выставка о создании памятника императору Александру II
Выставка о создании памятника императору Александру II
Выставка о создании памятника императору Александру II
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля
3 из 7
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля Выставка о создании памятника императору Александру II
Выставка о создании памятника императору Александру II
Выставка о создании памятника императору Александру II
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля
4 из 7
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля Выставка о создании памятника императору Александру II
Выставка о создании памятника императору Александру II
Выставка о создании памятника императору Александру II
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля
5 из 7
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля Выставка о создании памятника императору Александру II
Выставка о создании памятника императору Александру II
Выставка о создании памятника императору Александру II
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля
6 из 7
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля Выставка о создании памятника императору Александру II
Выставка о создании памятника императору Александру II
Выставка о создании памятника императору Александру II
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля
7 из 7
Выставка о создании памятника императору Александру II
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля
1 из 7
Выставка о создании памятника императору Александру II
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля
2 из 7
Выставка о создании памятника императору Александру II
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля
3 из 7
Выставка о создании памятника императору Александру II
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля
4 из 7
Выставка о создании памятника императору Александру II
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля
5 из 7
Выставка о создании памятника императору Александру II
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля
6 из 7
Выставка о создании памятника императору Александру II
© Фото предоставлено Музеями Московского Кремля
7 из 7
По словам куратора выставки Анны Куклиной памятник был одним из самых крупных на территории российского Кремля.
«

"Его замысел отражал историческое значение царствования Александра II, положившего начало новому периоду в России. Желание увековечить память о царе, который вошел в историю, как освободитель и реформатор, стало единым порывом всего русского народа. Он был посвящен не только конкретно личности Александра II, но и олицетворял собой российскую державу, ее великую историю и правителей, начиная со святого князя Владимира и заканчивая Александром II", - подчеркнула она.

Идея возведения мемориала, который строился на народные деньги в конце XIX века, была отражена на фризе галереи, окружавшей памятник: "Сооружен добровольным иждивением русского народа".
Выбор места для установки памятника на Кремлевском холме был знаковым: напротив стоял Николаевский дворец - место рождения государя. На разработку многочисленных вариантов мемориала, выбор из них самого достойного и воплощение его в жизнь ушло 17 лет.
Особое место на выставке займет камень, боковые стороны которого расписаны золотыми буквами: "Из этого камня сложен памятник Царю Освободителю Государю Императору Александру II 15 августа 1898 года". Он будет экспонироваться впервые.
Генеральный директор Музеев Московского кремля Елена Гагарина на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Музейные маршруты РоссииРоссияЕлена ГагаринаАлександр IIМосковский Кремль (музей-заповедник)
 
 
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