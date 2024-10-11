Музеи Кремля впервые рассказывают историю создания памятника Александру II

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Музеи Московского Кремля открыли выставку "История создания памятника императору Александру II в Московском Кремле", он был создан на народные средства в период правления Александра III в благодарность его отцу, сообщила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.Экспозиция открылась 11 октября и продлится до 27 ноября в Парадном вестибюле Оружейной палаты."Мы открываем выставку, которая посвящена одному из важнейших, но, к сожалению, не дошедшему до наших дней, памятников Московского Кремля - памятника императору Александру II. Мы считаем, что чрезвычайно важно рассказывать о том, каким Кремль был в различные эпохи своего существования, и о том, что являлось важным для жителей страны. Поскольку этот памятник был сооружен на народные средства и с особой любовью создавался в период царствования Александра III в благодарность его отцу за ту важную серьезную деятельность, которую он проводил на протяжении своего правления", - сказала Гагарина журналистам.По словам куратора выставки Анны Куклиной памятник был одним из самых крупных на территории российского Кремля."Его замысел отражал историческое значение царствования Александра II, положившего начало новому периоду в России. Желание увековечить память о царе, который вошел в историю, как освободитель и реформатор, стало единым порывом всего русского народа. Он был посвящен не только конкретно личности Александра II, но и олицетворял собой российскую державу, ее великую историю и правителей, начиная со святого князя Владимира и заканчивая Александром II", - подчеркнула она.Идея возведения мемориала, который строился на народные деньги в конце XIX века, была отражена на фризе галереи, окружавшей памятник: "Сооружен добровольным иждивением русского народа".Выбор места для установки памятника на Кремлевском холме был знаковым: напротив стоял Николаевский дворец - место рождения государя. На разработку многочисленных вариантов мемориала, выбор из них самого достойного и воплощение его в жизнь ушло 17 лет.Особое место на выставке займет камень, боковые стороны которого расписаны золотыми буквами: "Из этого камня сложен памятник Царю Освободителю Государю Императору Александру II 15 августа 1898 года". Он будет экспонироваться впервые.
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Музеи Московского Кремля открыли выставку "История создания памятника императору Александру II в Московском Кремле", он был создан на народные средства в период правления Александра III в благодарность его отцу, сообщила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
Экспозиция открылась 11 октября и продлится до 27 ноября в Парадном вестибюле Оружейной палаты.
«
"Мы открываем выставку, которая посвящена одному из важнейших, но, к сожалению, не дошедшему до наших дней, памятников Московского Кремля - памятника императору Александру II. Мы считаем, что чрезвычайно важно рассказывать о том, каким Кремль был в различные эпохи своего существования, и о том, что являлось важным для жителей страны. Поскольку этот памятник был сооружен на народные средства и с особой любовью создавался в период царствования Александра III в благодарность его отцу за ту важную серьезную деятельность, которую он проводил на протяжении своего правления", - сказала Гагарина журналистам.
По словам куратора выставки Анны Куклиной памятник был одним из самых крупных на территории российского Кремля.
«
"Его замысел отражал историческое значение царствования Александра II, положившего начало новому периоду в России. Желание увековечить память о царе, который вошел в историю, как освободитель и реформатор, стало единым порывом всего русского народа. Он был посвящен не только конкретно личности Александра II, но и олицетворял собой российскую державу, ее великую историю и правителей, начиная со святого князя Владимира и заканчивая Александром II", - подчеркнула она.
Идея возведения мемориала, который строился на народные деньги в конце XIX века, была отражена на фризе галереи, окружавшей памятник: "Сооружен добровольным иждивением русского народа".
Выбор места для установки памятника на Кремлевском холме был знаковым: напротив стоял Николаевский дворец - место рождения государя. На разработку многочисленных вариантов мемориала, выбор из них самого достойного и воплощение его в жизнь ушло 17 лет.
Особое место на выставке займет камень, боковые стороны которого расписаны золотыми буквами: "Из этого камня сложен памятник Царю Освободителю Государю Императору Александру II 15 августа 1898 года". Он будет экспонироваться впервые.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.