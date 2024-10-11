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В Москве промыли Бородинский мост - РИА Новости, 14.10.2024
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16:09 11.10.2024 (обновлено: 17:19 14.10.2024)
https://ria.ru/20241011/moskva-1977997593.html
В Москве промыли Бородинский мост
В Москве промыли Бородинский мост - РИА Новости, 14.10.2024
В Москве промыли Бородинский мост
Бородинский мост в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду промыли в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-11T16:09
2024-10-14T17:19
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бородинский мост в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду промыли в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промыли Бородинский мост в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистили ограждения, парапеты и лестничные сходы. В промывке задействовали шесть рабочих и две поливомоечные машины", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что для полной очистки сооружения понадобилось восемь часов. На время работ движение автотранспорта и пешеходов по мосту не ограничивали. "Бородинский мост – стальной трёхпролётный мост балочной конструкции через Москву-реку, соединяющий Смоленскую улицу с Большой Дорогомиловской улицей и Киевским вокзалом. В основе современного моста – опоры арочного Бородинского моста, построенного в 1911-1912 годах как памятник Бородинскому сражению к 100-летию Отечественной войны. Мост был перестроен в 1952-1953 и 1999-2001 годах с заменой несущих пролётов, расширением и надстройкой опор", - уточняется в сообщении. -0-
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва

В Москве промыли Бородинский мост

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПромывка Бородинского моста
Промывка Бородинского моста - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Промывка Бородинского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бородинский мост в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду промыли в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Промыли Бородинский мост в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистили ограждения, парапеты и лестничные сходы. В промывке задействовали шесть рабочих и две поливомоечные машины", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что для полной очистки сооружения понадобилось восемь часов. На время работ движение автотранспорта и пешеходов по мосту не ограничивали.
"Бородинский мост – стальной трёхпролётный мост балочной конструкции через Москву-реку, соединяющий Смоленскую улицу с Большой Дорогомиловской улицей и Киевским вокзалом. В основе современного моста – опоры арочного Бородинского моста, построенного в 1911-1912 годах как памятник Бородинскому сражению к 100-летию Отечественной войны. Мост был перестроен в 1952-1953 и 1999-2001 годах с заменой несущих пролётов, расширением и надстройкой опор", - уточняется в сообщении. -0-
Москва - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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