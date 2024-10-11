https://ria.ru/20241011/moskva-1977674319.html

На северо-востоке Москвы загорелся мусор

На северо-востоке Москвы загорелся мусор - РИА Новости, 11.10.2024

На северо-востоке Москвы загорелся мусор

Спасатели ликвидируют горение мусора на площади 100 квадратных метров в проезде Русанова на северо-востоке Москвы, сообщило ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T19:02

2024-10-11T19:02

2024-10-11T19:02

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спасатели ликвидируют горение мусора на площади 100 квадратных метров в проезде Русанова на северо-востоке Москвы, сообщило ГУ МЧС столицы. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на северо-востоке Москвы. В проезде Русанова происходит горение мусора на площади 100 квадратных метров. На месте пожара работают сотрудники МЧС России", - говорится в Telegram-канале ведомства. Сведений о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

https://ria.ru/20240911/moskva-1972153680.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)