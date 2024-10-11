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В Москве прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 11.10.2024
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15:01 11.10.2024 (обновлено: 15:16 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/moskva-1977614989.html
В Москве прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов
В Москве прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 11.10.2024
В Москве прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов
Более 350 иностранцев привлечены к административной ответственности после рейдов на объектах транспортной инфраструктуры в Москве в рамках операции... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:01
2024-10-11T15:16
москва
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мигранты
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 350 иностранцев привлечены к административной ответственности после рейдов на объектах транспортной инфраструктуры в Москве в рамках операции "Нелегал-2024", сообщил столичный главк Росгвардии. "В результате рейдовых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры было пресечено около 400 фактов нарушений в сфере миграционного законодательства. Более 350 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию или режима пребывания на ее территории", - говорится в телеграм-канале главка. Рейды проходили совместно с транспортными полицейскими в Москве. "Нелегал-2024" - оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной миграции. Первый этап операции проходил в РФ в июне, по его итогам, как сообщало МВД, за неделю было пресечено более 50 тысяч правонарушений в сфере миграции, выдворено из страны около 9 тысяч иностранцев.
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москва, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мигранты
Москва, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Мигранты
В Москве прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Росгвардия: после рейда в Москве более 350 мигрантов привлекли к ответственности

© Фото : Росгвардия. Москва/TelegramПри содействии столичного спецназа Росгвардии пресечены факты незаконной миграции
При содействии столичного спецназа Росгвардии пресечены факты незаконной миграции - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Росгвардия. Москва/Telegram
При содействии столичного спецназа Росгвардии пресечены факты незаконной миграции
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 350 иностранцев привлечены к административной ответственности после рейдов на объектах транспортной инфраструктуры в Москве в рамках операции "Нелегал-2024", сообщил столичный главк Росгвардии.
«
"В результате рейдовых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры было пресечено около 400 фактов нарушений в сфере миграционного законодательства. Более 350 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию или режима пребывания на ее территории", - говорится в телеграм-канале главка.
Рейды проходили совместно с транспортными полицейскими в Москве.
"Нелегал-2024" - оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной миграции. Первый этап операции проходил в РФ в июне, по его итогам, как сообщало МВД, за неделю было пресечено более 50 тысяч правонарушений в сфере миграции, выдворено из страны около 9 тысяч иностранцев.
Мигранты в хостеле - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
На юго-западе Москвы обыскали хостел, где находилось более 530 иностранцев
10 октября, 10:24
 
МоскваРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Мигранты
 
 
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