В Москве прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов
Росгвардия: после рейда в Москве более 350 мигрантов привлекли к ответственности
© Фото : Росгвардия. Москва/TelegramПри содействии столичного спецназа Росгвардии пресечены факты незаконной миграции
При содействии столичного спецназа Росгвардии пресечены факты незаконной миграции
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 350 иностранцев привлечены к административной ответственности после рейдов на объектах транспортной инфраструктуры в Москве в рамках операции "Нелегал-2024", сообщил столичный главк Росгвардии.
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"В результате рейдовых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры было пресечено около 400 фактов нарушений в сфере миграционного законодательства. Более 350 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию или режима пребывания на ее территории", - говорится в телеграм-канале главка.
Рейды проходили совместно с транспортными полицейскими в Москве.
"Нелегал-2024" - оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной миграции. Первый этап операции проходил в РФ в июне, по его итогам, как сообщало МВД, за неделю было пресечено более 50 тысяч правонарушений в сфере миграции, выдворено из страны около 9 тысяч иностранцев.