https://ria.ru/20241011/moskva-1977614989.html

В Москве прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Москве прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 11.10.2024

В Москве прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Более 350 иностранцев привлечены к административной ответственности после рейдов на объектах транспортной инфраструктуры в Москве в рамках операции... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:01

2024-10-11T15:01

2024-10-11T15:16

москва

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мигранты

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 350 иностранцев привлечены к административной ответственности после рейдов на объектах транспортной инфраструктуры в Москве в рамках операции "Нелегал-2024", сообщил столичный главк Росгвардии. "В результате рейдовых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры было пресечено около 400 фактов нарушений в сфере миграционного законодательства. Более 350 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию или режима пребывания на ее территории", - говорится в телеграм-канале главка. Рейды проходили совместно с транспортными полицейскими в Москве. "Нелегал-2024" - оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной миграции. Первый этап операции проходил в РФ в июне, по его итогам, как сообщало МВД, за неделю было пресечено более 50 тысяч правонарушений в сфере миграции, выдворено из страны около 9 тысяч иностранцев.

https://ria.ru/20241010/moskva-1977342860.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мигранты