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Власти Москвы продолжат поддерживать участников спецоперации и их семьи - РИА Новости, 11.10.2024
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12:39 11.10.2024 (обновлено: 12:40 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/moskva-1977571649.html
Власти Москвы продолжат поддерживать участников спецоперации и их семьи
Власти Москвы продолжат поддерживать участников спецоперации и их семьи - РИА Новости, 11.10.2024
Власти Москвы продолжат поддерживать участников спецоперации и их семьи
Столичные власти продолжат поддерживать участников специальной военной операции и их семьи в 2025-2027 годах, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:39
2024-10-11T12:40
общество
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Столичные власти продолжат поддерживать участников специальной военной операции и их семьи в 2025-2027 годах, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Ранее столичное правительство одобрило проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. "Важнейшим приоритетом правительства Москвы является всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Участникам СВО будут производиться установленные в городе Москве выплаты", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что будет обеспечено предоставление комплексной поддержки семьям участников СВО, в том числе выплата ежемесячного пособия на ребенка без учета имущественного положения семьи, освобождение от оплаты дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах, а также от оплаты по договору об образовании при получении среднего профессионального или высшего образования, оказание помощи с устройством в детские сады, школы рядом с домом и, при необходимости, в учреждения социальной защиты. "Продолжит свою работу Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, где можно получить различные виды помощи, включая психолого-психотерапевтическое и юридическое консультирование, городские услуги, сопровождение в вопросах медицинской реабилитации, протезирования и адаптации после ранений, содействие в поиске работы, подбор программ обучения и профессиональной переподготовки", - пояснили в пресс-службе.
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общество, москва
Общество, Москва
Власти Москвы продолжат поддерживать участников спецоперации и их семьи

Власти Москвы продолжат поддерживать участников СВО и их семьи в 2025-2027 годах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Столичные власти продолжат поддерживать участников специальной военной операции и их семьи в 2025-2027 годах, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Ранее столичное правительство одобрило проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
"Важнейшим приоритетом правительства Москвы является всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Участникам СВО будут производиться установленные в городе Москве выплаты", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что будет обеспечено предоставление комплексной поддержки семьям участников СВО, в том числе выплата ежемесячного пособия на ребенка без учета имущественного положения семьи, освобождение от оплаты дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах, а также от оплаты по договору об образовании при получении среднего профессионального или высшего образования, оказание помощи с устройством в детские сады, школы рядом с домом и, при необходимости, в учреждения социальной защиты.
"Продолжит свою работу Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, где можно получить различные виды помощи, включая психолого-психотерапевтическое и юридическое консультирование, городские услуги, сопровождение в вопросах медицинской реабилитации, протезирования и адаптации после ранений, содействие в поиске работы, подбор программ обучения и профессиональной переподготовки", - пояснили в пресс-службе.
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