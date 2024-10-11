https://ria.ru/20241011/moskva-1977571649.html

Власти Москвы продолжат поддерживать участников спецоперации и их семьи

Власти Москвы продолжат поддерживать участников спецоперации и их семьи - РИА Новости, 11.10.2024

Власти Москвы продолжат поддерживать участников спецоперации и их семьи

Столичные власти продолжат поддерживать участников специальной военной операции и их семьи в 2025-2027 годах, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:39

2024-10-11T12:39

2024-10-11T12:40

общество

москва

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Столичные власти продолжат поддерживать участников специальной военной операции и их семьи в 2025-2027 годах, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Ранее столичное правительство одобрило проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. "Важнейшим приоритетом правительства Москвы является всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Участникам СВО будут производиться установленные в городе Москве выплаты", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что будет обеспечено предоставление комплексной поддержки семьям участников СВО, в том числе выплата ежемесячного пособия на ребенка без учета имущественного положения семьи, освобождение от оплаты дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах, а также от оплаты по договору об образовании при получении среднего профессионального или высшего образования, оказание помощи с устройством в детские сады, школы рядом с домом и, при необходимости, в учреждения социальной защиты. "Продолжит свою работу Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, где можно получить различные виды помощи, включая психолого-психотерапевтическое и юридическое консультирование, городские услуги, сопровождение в вопросах медицинской реабилитации, протезирования и адаптации после ранений, содействие в поиске работы, подбор программ обучения и профессиональной переподготовки", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240920/moskvichi-1973752356.html

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