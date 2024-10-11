https://ria.ru/20241011/moskalkova-1977622303.html
Омбудсмены стран БРИКС выступают за равный диалог, заявила Москалькова
Омбудсмены стран БРИКС выступают за равный диалог, заявила Москалькова - РИА Новости, 11.10.2024
Омбудсмены стран БРИКС выступают за равный диалог, заявила Москалькова
Правозащитные институты, омбудсмены стран БРИКС выступают за свободный и равный диалог, в отличие от западных интеграционных систем, где процветают двойные... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:24
2024-10-11T15:24
2024-10-11T15:24
россия
татьяна москалькова
брикс
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правозащитные институты, омбудсмены стран БРИКС выступают за свободный и равный диалог, в отличие от западных интеграционных систем, где процветают двойные стандарты, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В пятницу в Доме прав человека проходит встреча омбудсменов и представителей национальных правозащитных институтов стран БРИКС. Перед заседанием уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подписала ряд соглашений о сотрудничестве с институтами правозащиты других государств. В ходе заседания Москалькова отметила, что у всех участников есть проект декларации рабочей встречи омбудсменов стран БРИКС, который предусматривает значимость потенциала сотрудничества во взаимодействии между государствами БРИКС по продвижению и защите прав человека. "Мы заявляем о своей приверженности и готовности продвигать и реализовывать на практике нормы всеобщей декларации прав человека. Мы также заявляем о признании общности наших подходов в вопросах развития и совершенствования международных механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина. Мы выступаем за свободный, равный диалог между омбудсменами стран БРИКС. Это существенно отличает нашу площадку от тех западных интеграционных систем, где сегодня, к сожалению, процветают двойные стандарты и неравное отношение к участниками интеграционного сообщества", - заявила федеральный омбудсмен. Кроме того, Москалькова отметила, что в декларации предлагается заявить о стремлении осбудсменов стран БРИКС к дальнейшему развитию правозащитного взаимодействия и углублению интеграционных процессов на основе равноправия, взаимного уважения и обмена лучшими практиками. "В проекте декларации также заявляется о намерении ежегодно собираться и проводить совещания омбудсменов", - добавила она.
https://ria.ru/20241010/briks-1977404071.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, татьяна москалькова, брикс
Россия, Татьяна Москалькова, БРИКС
Омбудсмены стран БРИКС выступают за равный диалог, заявила Москалькова
Москалькова: омбудсмены стран БРИКС выступают за свободный и равный диалог
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правозащитные институты, омбудсмены стран БРИКС выступают за свободный и равный диалог, в отличие от западных интеграционных систем, где процветают двойные стандарты, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В пятницу в Доме прав человека проходит встреча омбудсменов и представителей национальных правозащитных институтов стран БРИКС. Перед заседанием уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подписала ряд соглашений о сотрудничестве с институтами правозащиты других государств.
В ходе заседания Москалькова отметила, что у всех участников есть проект декларации рабочей встречи омбудсменов стран БРИКС, который предусматривает значимость потенциала сотрудничества во взаимодействии между государствами БРИКС по продвижению и защите прав человека.
«
"Мы заявляем о своей приверженности и готовности продвигать и реализовывать на практике нормы всеобщей декларации прав человека. Мы также заявляем о признании общности наших подходов в вопросах развития и совершенствования международных механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина. Мы выступаем за свободный, равный диалог между омбудсменами стран БРИКС. Это существенно отличает нашу площадку от тех западных интеграционных систем, где сегодня, к сожалению, процветают двойные стандарты и неравное отношение к участниками интеграционного сообщества", - заявила федеральный омбудсмен.
Кроме того, Москалькова отметила, что в декларации предлагается заявить о стремлении осбудсменов стран БРИКС к дальнейшему развитию правозащитного взаимодействия и углублению интеграционных процессов на основе равноправия, взаимного уважения и обмена лучшими практиками.
"В проекте декларации также заявляется о намерении ежегодно собираться и проводить совещания омбудсменов", - добавила она.