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Омбудсмены стран БРИКС выступают за равный диалог, заявила Москалькова - РИА Новости, 11.10.2024
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15:24 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/moskalkova-1977622303.html
Омбудсмены стран БРИКС выступают за равный диалог, заявила Москалькова
Омбудсмены стран БРИКС выступают за равный диалог, заявила Москалькова - РИА Новости, 11.10.2024
Омбудсмены стран БРИКС выступают за равный диалог, заявила Москалькова
Правозащитные институты, омбудсмены стран БРИКС выступают за свободный и равный диалог, в отличие от западных интеграционных систем, где процветают двойные... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:24
2024-10-11T15:24
россия
татьяна москалькова
брикс
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правозащитные институты, омбудсмены стран БРИКС выступают за свободный и равный диалог, в отличие от западных интеграционных систем, где процветают двойные стандарты, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В пятницу в Доме прав человека проходит встреча омбудсменов и представителей национальных правозащитных институтов стран БРИКС. Перед заседанием уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подписала ряд соглашений о сотрудничестве с институтами правозащиты других государств. В ходе заседания Москалькова отметила, что у всех участников есть проект декларации рабочей встречи омбудсменов стран БРИКС, который предусматривает значимость потенциала сотрудничества во взаимодействии между государствами БРИКС по продвижению и защите прав человека. "Мы заявляем о своей приверженности и готовности продвигать и реализовывать на практике нормы всеобщей декларации прав человека. Мы также заявляем о признании общности наших подходов в вопросах развития и совершенствования международных механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина. Мы выступаем за свободный, равный диалог между омбудсменами стран БРИКС. Это существенно отличает нашу площадку от тех западных интеграционных систем, где сегодня, к сожалению, процветают двойные стандарты и неравное отношение к участниками интеграционного сообщества", - заявила федеральный омбудсмен. Кроме того, Москалькова отметила, что в декларации предлагается заявить о стремлении осбудсменов стран БРИКС к дальнейшему развитию правозащитного взаимодействия и углублению интеграционных процессов на основе равноправия, взаимного уважения и обмена лучшими практиками. "В проекте декларации также заявляется о намерении ежегодно собираться и проводить совещания омбудсменов", - добавила она.
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россия, татьяна москалькова, брикс
Россия, Татьяна Москалькова, БРИКС
Омбудсмены стран БРИКС выступают за равный диалог, заявила Москалькова

Москалькова: омбудсмены стран БРИКС выступают за свободный и равный диалог

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правозащитные институты, омбудсмены стран БРИКС выступают за свободный и равный диалог, в отличие от западных интеграционных систем, где процветают двойные стандарты, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В пятницу в Доме прав человека проходит встреча омбудсменов и представителей национальных правозащитных институтов стран БРИКС. Перед заседанием уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подписала ряд соглашений о сотрудничестве с институтами правозащиты других государств.
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В ходе заседания Москалькова отметила, что у всех участников есть проект декларации рабочей встречи омбудсменов стран БРИКС, который предусматривает значимость потенциала сотрудничества во взаимодействии между государствами БРИКС по продвижению и защите прав человека.
«
"Мы заявляем о своей приверженности и готовности продвигать и реализовывать на практике нормы всеобщей декларации прав человека. Мы также заявляем о признании общности наших подходов в вопросах развития и совершенствования международных механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина. Мы выступаем за свободный, равный диалог между омбудсменами стран БРИКС. Это существенно отличает нашу площадку от тех западных интеграционных систем, где сегодня, к сожалению, процветают двойные стандарты и неравное отношение к участниками интеграционного сообщества", - заявила федеральный омбудсмен.
Кроме того, Москалькова отметила, что в декларации предлагается заявить о стремлении осбудсменов стран БРИКС к дальнейшему развитию правозащитного взаимодействия и углублению интеграционных процессов на основе равноправия, взаимного уважения и обмена лучшими практиками.
"В проекте декларации также заявляется о намерении ежегодно собираться и проводить совещания омбудсменов", - добавила она.
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