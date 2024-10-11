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Эксперт рассказал о новом виде мошенничества с приложением-шпионом - РИА Новости, 11.10.2024
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14:27 11.10.2024 (обновлено: 16:24 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/moshennichestvo-1977602149.html
Эксперт рассказал о новом виде мошенничества с приложением-шпионом
Эксперт рассказал о новом виде мошенничества с приложением-шпионом - РИА Новости, 11.10.2024
Эксперт рассказал о новом виде мошенничества с приложением-шпионом
Мошенники под видом представителей службы безопасности Банка России стали настойчиво просить жертву скачать фейковое приложение якобы для предотвращения кражи... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:27
2024-10-11T16:24
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
google
общество
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мошенники под видом представителей службы безопасности Банка России стали настойчиво просить жертву скачать фейковое приложение якобы для предотвращения кражи денег во время звонка, а на самом деле являющееся шпионом, рассказал РИА Новости руководитель службы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин."Фейковый сотрудник службы безопасности ЦБ настойчиво предлагает человеку установить на смартфон специальное приложение якобы для предотвращения кражи денег. В описанном случае приложение называлось "Безопасность", иконка с лаконичным дизайном, похожим по стилю на приложения государственных органов", - сказал он.Эксперт объяснил, что предыстория мошеннической схемы не новая. Так, на мобильный телефон поступает звонок от аферистов, которые представляются сотрудниками силовых структур. Злоумышленник ведет уверенный, быстрый разговор о том, что в отношении жертвы прямо сейчас производятся противоправные действия – получение кредита, нет времени и нужно срочно принять меры. Далее он переводит разговор на другого члена преступной группы, который представляется сотрудником службы безопасности ЦБ РФ. И он ведет дальнейшую беседу с жертвой. Алабин отметил, что поддельное приложение размещено в официальном магазине приложений Google Play, что тоже может ввести пользователя в заблуждение. Фактически это программа-шпион, которая перехватывает всю информацию с телефона жертвы, в том числе звонки, смс-сообщения, копируя все файлы. После этого смартфон пользователя попадает под полный контроль злоумышленников – они получают доступ к звонкам, введенным паролям и полученным кодам. Далее аферисты получают доступ к личному кабинету в "Госуслугах", приложениям банков и другим конфиденциальным ресурсам. КАК БОРОТЬСЯ Вредоносную программу удалить со смартфона не получается – она блокирует настройки устройства и не позволяет этого сделать. Единственный способ, по словам эксперта, - форматирование и сброс телефона до заводских настроек. "В подобных ситуациях важно помнить, что если неизвестный собеседник призывает вас немедленно совершить какие-то действия, не дает времени подумать и задать вопросы, то наилучший вариант – положить трубку и перезвонить в ту организацию, из которой якобы звонили. Моральное давление и попытки заставить срочно пройти по ссылке, установить приложение, сообщить код из смс – одни из явных признаков мошенничества", - прокомментировал Алабин. По его словам, мошеннические приложения можно отличить, например, по названию разработчика – оно чаще всего не соответствует названию заявленной компании или организации. Еще один признак – большое количество положительных отзывов за короткое время: владельцы официальных магазинов регулярно находят и удаляют фейки, поэтому злоумышленники стремятся распространить мошенническое приложение как можно скорее и активно накручивают отзывы.
https://ria.ru/20241008/megafon-1976882306.html
https://ria.ru/20241010/moshenniki-1977318948.html
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технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), google, общество
Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Google, Общество
Эксперт рассказал о новом виде мошенничества с приложением-шпионом

Эксперт: аферисты под видом сотрудников ЦБ просят поставить приложение-шпион

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мошенники под видом представителей службы безопасности Банка России стали настойчиво просить жертву скачать фейковое приложение якобы для предотвращения кражи денег во время звонка, а на самом деле являющееся шпионом, рассказал РИА Новости руководитель службы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин.
"Фейковый сотрудник службы безопасности ЦБ настойчиво предлагает человеку установить на смартфон специальное приложение якобы для предотвращения кражи денег. В описанном случае приложение называлось "Безопасность", иконка с лаконичным дизайном, похожим по стилю на приложения государственных органов", - сказал он.
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Эксперт объяснил, что предыстория мошеннической схемы не новая. Так, на мобильный телефон поступает звонок от аферистов, которые представляются сотрудниками силовых структур. Злоумышленник ведет уверенный, быстрый разговор о том, что в отношении жертвы прямо сейчас производятся противоправные действия – получение кредита, нет времени и нужно срочно принять меры. Далее он переводит разговор на другого члена преступной группы, который представляется сотрудником службы безопасности ЦБ РФ. И он ведет дальнейшую беседу с жертвой.
Алабин отметил, что поддельное приложение размещено в официальном магазине приложений Google Play, что тоже может ввести пользователя в заблуждение. Фактически это программа-шпион, которая перехватывает всю информацию с телефона жертвы, в том числе звонки, смс-сообщения, копируя все файлы. После этого смартфон пользователя попадает под полный контроль злоумышленников – они получают доступ к звонкам, введенным паролям и полученным кодам. Далее аферисты получают доступ к личному кабинету в "Госуслугах", приложениям банков и другим конфиденциальным ресурсам.
КАК БОРОТЬСЯ
Вредоносную программу удалить со смартфона не получается – она блокирует настройки устройства и не позволяет этого сделать. Единственный способ, по словам эксперта, - форматирование и сброс телефона до заводских настроек.
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"В подобных ситуациях важно помнить, что если неизвестный собеседник призывает вас немедленно совершить какие-то действия, не дает времени подумать и задать вопросы, то наилучший вариант – положить трубку и перезвонить в ту организацию, из которой якобы звонили. Моральное давление и попытки заставить срочно пройти по ссылке, установить приложение, сообщить код из смс – одни из явных признаков мошенничества", - прокомментировал Алабин.
По его словам, мошеннические приложения можно отличить, например, по названию разработчика – оно чаще всего не соответствует названию заявленной компании или организации. Еще один признак – большое количество положительных отзывов за короткое время: владельцы официальных магазинов регулярно находят и удаляют фейки, поэтому злоумышленники стремятся распространить мошенническое приложение как можно скорее и активно накручивают отзывы.
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