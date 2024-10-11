https://ria.ru/20241011/morgenshtern-1977689313.html
Мосгорсуд признал законным еще один штраф Моргенштерну*
Мосгорсуд признал законным еще один штраф Моргенштерну* - РИА Новости, 11.10.2024
Мосгорсуд признал законным еще один штраф Моргенштерну*
Мосгорсуд в пятницу признал законным еще один штраф, назначенный признанному иноагентом в РФ рэперу Моргенштерну* за отсутствие соответствующей маркировки в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:09
2024-10-11T22:09
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу признал законным еще один штраф, назначенный признанному иноагентом в РФ рэперу Моргенштерну* за отсутствие соответствующей маркировки в контенте, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Оставить постановление без изменения, а жалобу - без удовлетворения", - сказано в картотеке. Согласно базе суда, 1 октября инстанция также утвердила другой штраф музыканту, который ему назначили в июле. Исполнителя признали иноагентом в мае 2022 года. Моргенштерна* в период с 2023 неоднократно штрафовали за неуказание им плашки иноагента, а также неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган. Согласно данным на портале судов общей юрисдикции Москвы, к ответственности за нарушение закона об иноагантах музыканта привлекали четыре раза. Рэп-исполнитель обжаловал и другие штрафы, апелляционный суд ранее оставил постановления о наказании в силе. В отношении Моргенштерна* возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное - вплоть до двух лет лишения свободы. Позже столичный СК сообщил, что рассматривает вопрос об объявлении рэпера в розыск.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971422633.html
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москва, россия, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Шоубиз, Москва, Россия, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Мосгорсуд признал законным еще один штраф Моргенштерну*
Мосгорсуд признал законным штраф Моргенштерну за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу признал законным еще один штраф, назначенный признанному иноагентом в РФ рэперу Моргенштерну* за отсутствие соответствующей маркировки в контенте, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Оставить постановление без изменения, а жалобу - без удовлетворения", - сказано в картотеке.
Согласно базе суда, 1 октября инстанция также утвердила другой штраф музыканту, который ему назначили в июле.
Исполнителя признали иноагентом в мае 2022 года.
Моргенштерна* в период с 2023 неоднократно штрафовали за неуказание им плашки иноагента, а также неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган. Согласно данным на портале судов общей юрисдикции Москвы, к ответственности за нарушение закона об иноагантах музыканта привлекали четыре раза.
Рэп-исполнитель обжаловал и другие штрафы, апелляционный суд ранее оставил постановления о наказании в силе.
В отношении Моргенштерна* возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное - вплоть до двух лет лишения свободы. Позже столичный СК
сообщил, что рассматривает вопрос об объявлении рэпера в розыск.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента