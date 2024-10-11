В Брюсселе пока не ожидают протестов по итогам референдума в Молдавии
В ЕС пока не ожидают акций протеста по итогам референдума и выборов в Молдавии
Митинг в Кишиневе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. В Брюсселе пока не ожидают каких-либо протестов или акций насилия по итогам референдума по членству в ЕС и президентских выборов в Молдавии 20 октября, заявил журналистам высокопоставленный европейский источник.
"На данный момент мы не ждем каких-либо акций подобного рода, надеемся, что голосование пройдет мирно", - сказал он.
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При этом, по словам источника, в ЕС очень обеспокоены гибридными действиями в отношении избирательного процесса и финансированием некоторых кандидатов в президенты со стороны России".
При этом источник не упомянул совершенный накануне визит в Кишинев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и обещанные ей действующему президенту Молдавии Майе Санду инвестиции в размере 1,8 миллиарда евро на ближайшие три года при условии сохранения европейского пути этой страны. В Молдавии такой визит расценили как прямое вмешательство в избирательный процесс.
Примечательно, что Евросоюз значительно активизировал свою деятельность по Молдавии накануне президентских выборов и референдума по присоединению этой страны к ЕС, которые пройдут 20 октября. 9 октября Европарламент принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции этой страны, находящейся в статусе кандидата в ЕС. Параллельно Брюссель продолжает выдвигать безосновательные обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.