Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии задержали представителя блока "Победа" - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 11.10.2024 (обновлено: 12:40 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/moldaviya-1977568613.html
В Молдавии задержали представителя блока "Победа"
В Молдавии задержали представителя блока "Победа" - РИА Новости, 11.10.2024
В Молдавии задержали представителя блока "Победа"
Мэр молдавского города Оргеев и представитель оппозиционного блока "Победа" Татьяна Кочу задержана в пятницу после обысков, проведенных сотрудниками... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:29
2024-10-11T12:40
молдавия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858416279_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_a4dcfbc4b91bfe43caed6ed981a6c5a6.jpg
КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Мэр молдавского города Оргеев и представитель оппозиционного блока "Победа" Татьяна Кочу задержана в пятницу после обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ), сообщили РИА Новости в пресс-службе политического блока."Кочу была задержана после обысков, которые сегодня прошли в мэрии Оргеева. Мы расцениваем это как политически мотивированные действия властей, направленные против оппозиции", — отметили в пресс-службе.Близкий к властям Молдавии телеканал Jurnal TV сообщает, что сотрудники Национального антикоррупционного центра провели обыски в мэрии Оргеева в рамках расследования дела о подкупе избирателей.
https://ria.ru/20241010/gutsul-1977472183.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858416279_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_1a400477ccf3edc8f1a7d85106fb714a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, в мире
Молдавия, В мире
В Молдавии задержали представителя блока "Победа"

В Молдавии после обысков задержали представителя блока "Победа" Татьяну Кочу

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Кишиневе
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Мэр молдавского города Оргеев и представитель оппозиционного блока "Победа" Татьяна Кочу задержана в пятницу после обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ), сообщили РИА Новости в пресс-службе политического блока.
"Кочу была задержана после обысков, которые сегодня прошли в мэрии Оргеева. Мы расцениваем это как политически мотивированные действия властей, направленные против оппозиции", — отметили в пресс-службе.
Близкий к властям Молдавии телеканал Jurnal TV сообщает, что сотрудники Национального антикоррупционного центра провели обыски в мэрии Оргеева в рамках расследования дела о подкупе избирателей.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Гуцул призвала молдаван в России голосовать против вступления страны в ЕС
10 октября, 19:30
 
МолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала