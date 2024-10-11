https://ria.ru/20241011/moldaviya-1977568613.html

В Молдавии задержали представителя блока "Победа"

В Молдавии задержали представителя блока "Победа" - РИА Новости, 11.10.2024

В Молдавии задержали представителя блока "Победа"

Мэр молдавского города Оргеев и представитель оппозиционного блока "Победа" Татьяна Кочу задержана в пятницу после обысков, проведенных сотрудниками... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:29

2024-10-11T12:29

2024-10-11T12:40

молдавия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858416279_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_a4dcfbc4b91bfe43caed6ed981a6c5a6.jpg

КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Мэр молдавского города Оргеев и представитель оппозиционного блока "Победа" Татьяна Кочу задержана в пятницу после обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ), сообщили РИА Новости в пресс-службе политического блока."Кочу была задержана после обысков, которые сегодня прошли в мэрии Оргеева. Мы расцениваем это как политически мотивированные действия властей, направленные против оппозиции", — отметили в пресс-службе.Близкий к властям Молдавии телеканал Jurnal TV сообщает, что сотрудники Национального антикоррупционного центра провели обыски в мэрии Оргеева в рамках расследования дела о подкупе избирателей.

https://ria.ru/20241010/gutsul-1977472183.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, в мире