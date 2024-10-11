https://ria.ru/20241011/moldaviya-1977568613.html
В Молдавии задержали представителя блока "Победа"
В Молдавии задержали представителя блока "Победа" - РИА Новости, 11.10.2024
В Молдавии задержали представителя блока "Победа"
Мэр молдавского города Оргеев и представитель оппозиционного блока "Победа" Татьяна Кочу задержана в пятницу после обысков, проведенных сотрудниками... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:29
2024-10-11T12:29
2024-10-11T12:40
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КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Мэр молдавского города Оргеев и представитель оппозиционного блока "Победа" Татьяна Кочу задержана в пятницу после обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ), сообщили РИА Новости в пресс-службе политического блока."Кочу была задержана после обысков, которые сегодня прошли в мэрии Оргеева. Мы расцениваем это как политически мотивированные действия властей, направленные против оппозиции", — отметили в пресс-службе.Близкий к властям Молдавии телеканал Jurnal TV сообщает, что сотрудники Национального антикоррупционного центра провели обыски в мэрии Оргеева в рамках расследования дела о подкупе избирателей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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молдавия, в мире
В Молдавии задержали представителя блока "Победа"
В Молдавии после обысков задержали представителя блока "Победа" Татьяну Кочу
КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Мэр молдавского города Оргеев и представитель оппозиционного блока "Победа" Татьяна Кочу задержана в пятницу после обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ), сообщили РИА Новости в пресс-службе политического блока.
"Кочу была задержана после обысков, которые сегодня прошли в мэрии Оргеева. Мы расцениваем это как политически мотивированные действия властей, направленные против оппозиции", — отметили в пресс-службе.
Близкий к властям Молдавии телеканал Jurnal TV сообщает, что сотрудники Национального антикоррупционного центра провели обыски в мэрии Оргеева в рамках расследования дела о подкупе избирателей.