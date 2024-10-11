https://ria.ru/20241011/moldavija-1977676932.html

Молдавский блок "Победа" оспорит в суде арест своих активистов

Молдавский блок "Победа" оспорит в суде арест своих активистов - РИА Новости, 11.10.2024

Молдавский блок "Победа" оспорит в суде арест своих активистов

Депутат парламента от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марина Таубер заявила, что политобъединение оспорит в суде решение первой инстанции о назначении... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T19:18

2024-10-11T19:18

2024-10-11T19:18

в мире

молдавия

кишинев

марина таубер

илан шор

майя санду

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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Депутат парламента от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марина Таубер заявила, что политобъединение оспорит в суде решение первой инстанции о назначении ареста трем активистам, задержанным накануне полицией в Дрокиевском районе. В четверг Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыски по всей стране, связанные с уголовным делом по факту создания преступной организации, которая якобы отмывает деньги, подкупает избирателей и незаконно финансирует политсилы, чтобы повлиять на итоги президентских выборов. Позже полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств, три человека были задержаны на 72 часа. По словам Таубер, речь идет о представителях "Победы" из Дрокиевского района. "Я еду из Оргеева (в пятницу силовики провели обыски в мэрии города Оргеев – ред.), где были задержаны четверо наших коллег. Приехала в Кишинев, чтобы поддержать других наших задержанных коллег. К сожалению, суд постановил 30 суток ареста. Мы обязательно оспорим это решение, потому что наши коллеги ни в чем не виноваты и ничего не нарушили", - заявила Таубер журналистам. Она отметила, что у блока сильные партийные команды, особенно на севере страны, в частности в Дрокии, и они мешают президенту Молдавии Майе Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и некоторым оппозиционным партиям, сотрудничающим с ПДС. "Чем ближе выборы, тем больше давления будет оказываться на нас. Мы подготовлены, мы ожидали что-то подобное. Но все это пройдет, и мы выйдем победителями", - подчеркнула депутат. Ранее в пятницу сотрудники НАЦ провели обыски в мэрии города Оргеев. По сообщению пресс-службы ведомства, следственные мероприятия проходили у 18 госслужащих, включая мэра города Татьяну Кочу, заместителя мэра, главного архитектора и инспектора, а также нескольких депутатов районного совета. В ведомстве также уточнили, что обыски проводятся по статьям, касающимся пассивной коррупции и нарушения управления средствами политических партий. Адвокат Кочу Вадим Банару заявил, что мэра привлекли к ответственности, но не задержали. В НАЦ сообщили, что после обысков четверо человек были задержаны на 72 часа. Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну на прошлой неделе сообщил, что в стране создана преступная группировка, которая якобы контролируется лидером блока "Победа" Иланом Шором. По данным следствия, только в сентябре в страну различными путями поступило 15 миллионов долларов, которые использовались для подкупа 130 тысяч избирателей. Полиция настаивает, что подобным путем сторонники Шора хотят привести к власти пророссийского кандидата. При этом представителей блока "Победа" среди кандидатов в президенты нет. Чернэуцяну также заявил, что полиция передаст в ЦИК данные, которые могут способствовать снятию с электоральном гонки минимум трех кандидатов. В Центризбиркоме сообщили, что получили от полиции только общие данные, на основании которых не могут быть приняты какие-либо ограничения в адрес того или иного кандидата.

https://ria.ru/20241011/shor-1977575153.html

https://ria.ru/20241008/tauber-1977042887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, илан шор, майя санду