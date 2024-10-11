https://ria.ru/20241011/moldavija-1977669567.html

В Молдавии арестовали троих оппозиционеров блока "Победа"

В Молдавии арестовали троих оппозиционеров блока "Победа" - РИА Новости, 11.10.2024

В Молдавии арестовали троих оппозиционеров блока "Победа"

Суд в Кишиневе постановил отправить под арест на 30 суток активистов оппозиционного в Молдавии блока "Победа", сообщили в пятницу в молдавской полиции. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:33

2024-10-11T18:33

2024-10-11T18:36

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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Суд в Кишиневе постановил отправить под арест на 30 суток активистов оппозиционного в Молдавии блока "Победа", сообщили в пятницу в молдавской полиции. В четверг Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыски по всей стране, связанные с уголовным делом по факту создания преступной организации, которая якобы отмывает деньги, подкупает избирателей и незаконно финансирует политсилы, чтобы повлиять на итоги президентских выборов. Позже полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств, три человека были задержаны на 72 часа. По словам депутата парламента от блока "Победа" Марины Таубер, речь идет о представителях названного политобъединения из Дрокиевского района. "Следственный судья согласился с подходом Антикоррупционной прокуратуры и применил в отношении троих задержанных меру пресечения - превентивный арест сроком на 30 суток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну на прошлой неделе сообщил, что в стране создана преступная группировка, которая якобы контролируется лидером блока "Победа" Иланом Шором. По данным следствия, только в сентябре в страну различными путями поступило 15 миллионов долларов, которые использовались для подкупа 130 тысяч избирателей. Полиция настаивает, что подобным путем сторонники Шора хотят привести к власти пророссийского кандидата. При этом официально представителей блока "Победа" среди кандидатов в президенты нет. Чернэуцяну также заявил, что полиция передаст в ЦИК данные, которые могут способствовать снятию с электоральном гонки минимум трех кандидатов. В Центризбиркоме сообщили, что получили от полиции только общие данные, на основании которых не могут быть приняты какие-либо ограничения в адрес того или иного кандидата. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС.

https://ria.ru/20241010/moldaviya-1977392188.html

https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941772272.html

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в мире, молдавия, кишинев, илан шор, марина таубер, евросоюз, санкции сша против "россии сегодня" и rt