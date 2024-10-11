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Мизулина обратится в прокуратуру из-за инцидента в красноярской школе - РИА Новости, 11.10.2024
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16:18 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/mizulina-1977635500.html
Мизулина обратится в прокуратуру из-за инцидента в красноярской школе
Мизулина обратится в прокуратуру из-за инцидента в красноярской школе - РИА Новости, 11.10.2024
Мизулина обратится в прокуратуру из-за инцидента в красноярской школе
Лига безопасного интернета готовит обращение в прокуратуру в связи с инцидентом в школе №159 города Красноярска, где произошло массовое издевательство над... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:18
2024-10-11T16:18
происшествия
красноярск
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Лига безопасного интернета готовит обращение в прокуратуру в связи с инцидентом в школе №159 города Красноярска, где произошло массовое издевательство над девочкой, заявила глава организации Екатерина Мизулина. "Массовое издевательство над девочкой попало на камеры в одной из школ Красноярска. Травлю ребёнка снимали на телефоны в школе №159... Обратимся в прокуратуру с просьбой провести проверку", - отметила Мизулина в своем Telegram-канале. По словам Мизулиной, группа учеников пинала и била девочку, но никто из взрослых на помощь так и не пришёл.
https://ria.ru/20240930/shkola-1975530214.html
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происшествия, красноярск, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Происшествия, Красноярск, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Мизулина обратится в прокуратуру из-за инцидента в красноярской школе

Мизулина намерена расследовать инцидент с издевательствами в красноярской школе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕкатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Лига безопасного интернета готовит обращение в прокуратуру в связи с инцидентом в школе №159 города Красноярска, где произошло массовое издевательство над девочкой, заявила глава организации Екатерина Мизулина.
"Массовое издевательство над девочкой попало на камеры в одной из школ Красноярска. Травлю ребёнка снимали на телефоны в школе №159... Обратимся в прокуратуру с просьбой провести проверку", - отметила Мизулина в своем Telegram-канале.
По словам Мизулиной, группа учеников пинала и била девочку, но никто из взрослых на помощь так и не пришёл.
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Мизулина обратится в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
30 сентября, 14:43
 
ПроисшествияКрасноярскЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернета
 
 
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