https://ria.ru/20241011/mizulina-1977635500.html
Мизулина обратится в прокуратуру из-за инцидента в красноярской школе
Мизулина обратится в прокуратуру из-за инцидента в красноярской школе - РИА Новости, 11.10.2024
Мизулина обратится в прокуратуру из-за инцидента в красноярской школе
Лига безопасного интернета готовит обращение в прокуратуру в связи с инцидентом в школе №159 города Красноярска, где произошло массовое издевательство над... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:18
2024-10-11T16:18
2024-10-11T16:18
происшествия
красноярск
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Лига безопасного интернета готовит обращение в прокуратуру в связи с инцидентом в школе №159 города Красноярска, где произошло массовое издевательство над девочкой, заявила глава организации Екатерина Мизулина. "Массовое издевательство над девочкой попало на камеры в одной из школ Красноярска. Травлю ребёнка снимали на телефоны в школе №159... Обратимся в прокуратуру с просьбой провести проверку", - отметила Мизулина в своем Telegram-канале. По словам Мизулиной, группа учеников пинала и била девочку, но никто из взрослых на помощь так и не пришёл.
https://ria.ru/20240930/shkola-1975530214.html
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происшествия, красноярск, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Происшествия, Красноярск, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Мизулина обратится в прокуратуру из-за инцидента в красноярской школе
Мизулина намерена расследовать инцидент с издевательствами в красноярской школе