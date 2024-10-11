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Бирюков: у московского вокзала Митьково завершили благоустройство - РИА Новости, 11.10.2024
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Бирюков: у московского вокзала Митьково завершили благоустройство
Бирюков: у московского вокзала Митьково завершили благоустройство - РИА Новости, 11.10.2024
Бирюков: у московского вокзала Митьково завершили благоустройство
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле московского городского вокзала Митьково на востоке столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:37
2024-10-11T10:37
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле московского городского вокзала Митьково на востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности территорий около московского городского вокзала, поэтому обустроили комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. В границы работ вошли улицы 3-я Рыбинская, Лобачика, Русаковская, Шумкина, переулки Сокольнический, Микульский, Старослободский и Рыбинский", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили ливневку. "В рамках проекта расширили тротуары и обновили их покрытие общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, заменили свыше 30,7 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части. Для обеспечения безопасности пешеходов смонтировали опоры контрастного освещения на нерегулируемых переходах, разместили светофоры на улице Русаковской и пересечении Сокольнического вала с улицей Шумкина, упорядочили парковки", - отметил Бирюков. На благоустроенных улицах установили 174 новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками и 10 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами. На 3-й Рыбинской улице в районе дома 26 обновили детскую площадку. Он напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе Митьково разбили более 21 тысячи квадратных метров газона, высадили 109 деревьев и 20 кустарников.
https://ria.ru/20240923/biryukov-1974177101.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков

Бирюков: у московского вокзала Митьково завершили благоустройство

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramБлагоустроенная улица возле московского городского вокзала Митьково МЦД-3
Благоустроенная улица возле московского городского вокзала Митьково МЦД-3 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Благоустроенная улица возле московского городского вокзала Митьково МЦД-3
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле московского городского вокзала Митьково на востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности территорий около московского городского вокзала, поэтому обустроили комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. В границы работ вошли улицы 3-я Рыбинская, Лобачика, Русаковская, Шумкина, переулки Сокольнический, Микульский, Старослободский и Рыбинский", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили ливневку.
"В рамках проекта расширили тротуары и обновили их покрытие общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, заменили свыше 30,7 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части. Для обеспечения безопасности пешеходов смонтировали опоры контрастного освещения на нерегулируемых переходах, разместили светофоры на улице Русаковской и пересечении Сокольнического вала с улицей Шумкина, упорядочили парковки", - отметил Бирюков.
На благоустроенных улицах установили 174 новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками и 10 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами. На 3-й Рыбинской улице в районе дома 26 обновили детскую площадку.
Он напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе Митьково разбили более 21 тысячи квадратных метров газона, высадили 109 деревьев и 20 кустарников.
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