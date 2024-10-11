https://ria.ru/20241011/minoborony-1977567272.html

ПВО сбила еще два украинских беспилотника в Курской области

ПВО сбила еще два украинских беспилотника в Курской области - РИА Новости, 11.10.2024

ПВО сбила еще два украинских беспилотника в Курской области

Дежурные средства ПВО около 11.30 мск уничтожили два беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:27

2024-10-11T12:27

2024-10-11T12:31

курская область

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 11.30 мск уничтожили два беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Одиннадцатого октября около 11.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении в регионе двух дронов: ночью и в 10.50 мск.

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курская область, россия