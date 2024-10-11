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ПВО сбила еще два украинских беспилотника в Курской области
ПВО сбила еще два украинских беспилотника в Курской области - РИА Новости, 11.10.2024
ПВО сбила еще два украинских беспилотника в Курской области
Дежурные средства ПВО около 11.30 мск уничтожили два беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:27
2024-10-11T12:27
2024-10-11T12:31
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 11.30 мск уничтожили два беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Одиннадцатого октября около 11.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении в регионе двух дронов: ночью и в 10.50 мск.
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курская область, россия
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия
ПВО сбила еще два украинских беспилотника в Курской области
Минобороны: ПВО сбила еще два украинских беспилотника в Курской области