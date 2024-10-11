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Над четырьмя областями за ночь уничтожили десять украинских БПЛА - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:44 11.10.2024 (обновлено: 07:49 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/minoborony-1977510575.html
Над четырьмя областями за ночь уничтожили десять украинских БПЛА
Над четырьмя областями за ночь уничтожили десять украинских БПЛА - РИА Новости, 11.10.2024
Над четырьмя областями за ночь уничтожили десять украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили десять украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщило в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T07:44
2024-10-11T07:49
специальная военная операция на украине
россия
курская область
ростовская область
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили десять украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре перехвачены над территорией Ростовской области, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241009/bespilotnik-1977181488.html
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россия, курская область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Ростовская область
Над четырьмя областями за ночь уничтожили десять украинских БПЛА

Минобороны: ПВО ночью сбила в четырех областях России десять БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили десять украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре перехвачены над территорией Ростовской области, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьРостовская область
 
 
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