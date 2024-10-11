https://ria.ru/20241011/minoborony-1977510575.html

Над четырьмя областями за ночь уничтожили десять украинских БПЛА

Над четырьмя областями за ночь уничтожили десять украинских БПЛА - РИА Новости, 11.10.2024

Над четырьмя областями за ночь уничтожили десять украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили десять украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщило в... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T07:44

2024-10-11T07:44

2024-10-11T07:49

специальная военная операция на украине

россия

курская область

ростовская область

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили десять украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре перехвачены над территорией Ростовской области, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241009/bespilotnik-1977181488.html

россия

курская область

ростовская область

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россия, курская область, ростовская область