https://ria.ru/20241011/migrant-1977573142.html

В Госдуме в I чтении примут еще один законопроект о мигрантах

В Госдуме в I чтении примут еще один законопроект о мигрантах - РИА Новости, 11.10.2024

В Госдуме в I чтении примут еще один законопроект о мигрантах

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:43

2024-10-11T12:43

2024-10-11T12:43

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом, следует из заключения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Учитывая, что предлагаемые изменения направлены, в том числе на повышение уровня ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации, Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию рассматриваемого законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении", - сказано в документе. Комитет также предлагает Совету Госдумы включить законопроект на 15 октября для рассмотрения в первом чтении. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом. Законопроектом предлагается дополнить статью 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим уголовное наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20241009/primore-1977089293.html

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россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, генеральная прокуратура рф, год семьи