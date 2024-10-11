В Госдуме в I чтении примут еще один законопроект о мигрантах
Комитет ГД рекомендовал принять еще один проект о мигрантах в I чтении
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом, следует из заключения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
"Учитывая, что предлагаемые изменения направлены, в том числе на повышение уровня ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации, Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию рассматриваемого законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении", - сказано в документе.
В Приморье власти введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере
9 октября, 07:54
Комитет также предлагает Совету Госдумы включить законопроект на 15 октября для рассмотрения в первом чтении.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.
Законопроектом предлагается дополнить статью 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим уголовное наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.