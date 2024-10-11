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В Москве задержали двух мужчин, угрожавших взорвать метро - РИА Новости, 11.10.2024
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17:04 11.10.2024 (обновлено: 17:05 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/metro-1977647713.html
В Москве задержали двух мужчин, угрожавших взорвать метро
В Москве задержали двух мужчин, угрожавших взорвать метро - РИА Новости, 11.10.2024
В Москве задержали двух мужчин, угрожавших взорвать метро
Полиция задержала двоих приезжих мужчин, распространяющих ложные угрозы о взрыве в московском метро, возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:04
2024-10-11T17:05
происшествия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Полиция задержала двоих приезжих мужчин, распространяющих ложные угрозы о взрыве в московском метро, возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Бдительные пассажиры рассказали полиции о подозрительном мужчине в вагоне электропоезда Сокольнической линии метро. По словам очевидцев, неизвестный заявил о взрывном устройстве в его сумке. В этот же день в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что возле входа на станцию метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии находится мужчина, угрожавший взорвать метрополитен. "Полицейские в течение нескольких часов задержали двоих подозреваемых мужчин и доставили их в следственные органы. Ими оказались 36-летний житель подмосковного города Королева и 60-летний житель Волгоградской области. Мотивы своих поступков подозреваемые объяснить не смогли, ссылаясь на то, что находились в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции проверили станции и прилегающие к метро территории, опасность не подтвердилась. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части второй статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, составлены протоколы по 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240930/metro-1975465937.html
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происшествия, россия, королев, волгоградская область, москва
Происшествия, Россия, Королев, Волгоградская область, Москва
В Москве задержали двух мужчин, угрожавших взорвать метро

Полиция задержала двух приезжих мужчин, угрожавших взорвать метро в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Полиция задержала двоих приезжих мужчин, распространяющих ложные угрозы о взрыве в московском метро, возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Бдительные пассажиры рассказали полиции о подозрительном мужчине в вагоне электропоезда Сокольнической линии метро. По словам очевидцев, неизвестный заявил о взрывном устройстве в его сумке.
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В этот же день в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что возле входа на станцию метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии находится мужчина, угрожавший взорвать метрополитен.
"Полицейские в течение нескольких часов задержали двоих подозреваемых мужчин и доставили их в следственные органы. Ими оказались 36-летний житель подмосковного города Королева и 60-летний житель Волгоградской области. Мотивы своих поступков подозреваемые объяснить не смогли, ссылаясь на то, что находились в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции проверили станции и прилегающие к метро территории, опасность не подтвердилась.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части второй статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, составлены протоколы по 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), отметили в ведомстве.
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