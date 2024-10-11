https://ria.ru/20241011/metro-1977647713.html

В Москве задержали двух мужчин, угрожавших взорвать метро

В Москве задержали двух мужчин, угрожавших взорвать метро - РИА Новости, 11.10.2024

В Москве задержали двух мужчин, угрожавших взорвать метро

Полиция задержала двоих приезжих мужчин, распространяющих ложные угрозы о взрыве в московском метро, возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:04

2024-10-11T17:04

2024-10-11T17:05

происшествия

россия

королев

волгоградская область

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569077683_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a51f617711a23d03b8eb3c8788f28a81.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Полиция задержала двоих приезжих мужчин, распространяющих ложные угрозы о взрыве в московском метро, возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Бдительные пассажиры рассказали полиции о подозрительном мужчине в вагоне электропоезда Сокольнической линии метро. По словам очевидцев, неизвестный заявил о взрывном устройстве в его сумке. В этот же день в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что возле входа на станцию метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии находится мужчина, угрожавший взорвать метрополитен. "Полицейские в течение нескольких часов задержали двоих подозреваемых мужчин и доставили их в следственные органы. Ими оказались 36-летний житель подмосковного города Королева и 60-летний житель Волгоградской области. Мотивы своих поступков подозреваемые объяснить не смогли, ссылаясь на то, что находились в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции проверили станции и прилегающие к метро территории, опасность не подтвердилась. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части второй статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, составлены протоколы по 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240930/metro-1975465937.html

https://realty.ria.ru/20240822/metro-1967739334.html

россия

королев

волгоградская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, королев, волгоградская область, москва