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Медведев ответил на слова Джонсона об Украине и возможной победе Трампа - РИА Новости, 11.10.2024
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21:10 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/medvedev-1977685557.html
Медведев ответил на слова Джонсона об Украине и возможной победе Трампа
Медведев ответил на слова Джонсона об Украине и возможной победе Трампа - РИА Новости, 11.10.2024
Медведев ответил на слова Джонсона об Украине и возможной победе Трампа
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на размышления спикера палаты представителей США Майка Джонсона предложил подумать, что в случае победы Дональда... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T21:10
2024-10-11T21:10
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на размышления спикера палаты представителей США Майка Джонсона предложил подумать, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США российский президент Владимир Путин может потребовать капитуляцию Украины и ее отказ от присоединения к НАТО. Ранее Джонсон в интервью порталу Punchbowl News высказал мнение, что если экс-президент Трамп победит, то может завершить украинский конфликт. Джонсон предположил, что Трамп в случае победы позвонит Путину и скажет: "достаточно". "А что если Путин скажет: "Еще нет. Украина должна капитулировать. И никакого присоединения к НАТО", - написал Медведев на своей странице в соцсети X. Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах еще до своей инаугурации. В Кремле говорили, что преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта, нужно дождаться окончания выборов в США. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241006/tramp-1976602100.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, майк джонсон, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Майк Джонсон, НАТО
Медведев ответил на слова Джонсона об Украине и возможной победе Трампа

Медведев: Путин в случае победы Трампа может потребовать капитуляцию Украины

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на размышления спикера палаты представителей США Майка Джонсона предложил подумать, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США российский президент Владимир Путин может потребовать капитуляцию Украины и ее отказ от присоединения к НАТО.
Ранее Джонсон в интервью порталу Punchbowl News высказал мнение, что если экс-президент Трамп победит, то может завершить украинский конфликт. Джонсон предположил, что Трамп в случае победы позвонит Путину и скажет: "достаточно".
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"А что если Путин скажет: "Еще нет. Украина должна капитулировать. И никакого присоединения к НАТО", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах еще до своей инаугурации. В Кремле говорили, что преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта, нужно дождаться окончания выборов в США.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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