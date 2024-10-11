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Свыше 20 тысяч семей в МО потратили маткапитал на обучение - РИА Новости, 11.10.2024
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Новости Подмосковья
 
21:18 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/matkapital-1977686096.html
Свыше 20 тысяч семей в МО потратили маткапитал на обучение
Свыше 20 тысяч семей в МО потратили маткапитал на обучение - РИА Новости, 11.10.2024
Свыше 20 тысяч семей в МО потратили маткапитал на обучение
С начала действия программы в Подмосковье выдали свыше 225 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал, сообщил 360.ru. Это денежный сертификат, по... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T21:18
2024-10-11T21:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. С начала действия программы в Подмосковье выдали свыше 225 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал, сообщил 360.ru. Это денежный сертификат, по которому семьи могут получить ежегодную выплату в размере 50 тысяч рублей. Также его можно потратить на оплату образования, улучшение жилищных условий или газификацию. Как отметили в Министерстве социального развития Московской области, с начала реализации программы средствами маткапитала для образовательных нужд воспользовались уже более 20 тысяч семей, около двух тысяч семей сделали это только в этом году. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева заявила, что эта поддержка особенно важна в начале учебного года, поскольку большинство родителей отводят детей на дополнительные занятия, включая творческие кружки, секции и подготовку к экзаменам. Средства также могут быть направлены на обучение совершеннолетних детей, однако в этом случае на момент начала обучения им не должно исполниться 25 лет.
https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977165970.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 20 тысяч семей в МО потратили маткапитал на обучение

© Министерство социального развития Московской областиЖенщина с детьми
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Министерство социального развития Московской области
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. С начала действия программы в Подмосковье выдали свыше 225 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал, сообщил 360.ru. Это денежный сертификат, по которому семьи могут получить ежегодную выплату в размере 50 тысяч рублей. Также его можно потратить на оплату образования, улучшение жилищных условий или газификацию.

Как отметили в Министерстве социального развития Московской области, с начала реализации программы средствами маткапитала для образовательных нужд воспользовались уже более 20 тысяч семей, около двух тысяч семей сделали это только в этом году.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева заявила, что эта поддержка особенно важна в начале учебного года, поскольку большинство родителей отводят детей на дополнительные занятия, включая творческие кружки, секции и подготовку к экзаменам.

Средства также могут быть направлены на обучение совершеннолетних детей, однако в этом случае на момент начала обучения им не должно исполниться 25 лет.
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