https://ria.ru/20241011/matkapital-1977686096.html

Свыше 20 тысяч семей в МО потратили маткапитал на обучение

Свыше 20 тысяч семей в МО потратили маткапитал на обучение - РИА Новости, 11.10.2024

Свыше 20 тысяч семей в МО потратили маткапитал на обучение

С начала действия программы в Подмосковье выдали свыше 225 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал, сообщил 360.ru. Это денежный сертификат, по... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T21:18

2024-10-11T21:18

2024-10-11T21:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. С начала действия программы в Подмосковье выдали свыше 225 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал, сообщил 360.ru. Это денежный сертификат, по которому семьи могут получить ежегодную выплату в размере 50 тысяч рублей. Также его можно потратить на оплату образования, улучшение жилищных условий или газификацию. Как отметили в Министерстве социального развития Московской области, с начала реализации программы средствами маткапитала для образовательных нужд воспользовались уже более 20 тысяч семей, около двух тысяч семей сделали это только в этом году. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева заявила, что эта поддержка особенно важна в начале учебного года, поскольку большинство родителей отводят детей на дополнительные занятия, включая творческие кружки, секции и подготовку к экзаменам. Средства также могут быть направлены на обучение совершеннолетних детей, однако в этом случае на момент начала обучения им не должно исполниться 25 лет.

https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977165970.html

московская область (подмосковье)

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)