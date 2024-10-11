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ЕК начала расследование в отношении китайского маркетплейса - РИА Новости, 11.10.2024
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13:25 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/marketpleys-1977585741.html
ЕК начала расследование в отношении китайского маркетплейса
ЕК начала расследование в отношении китайского маркетплейса - РИА Новости, 11.10.2024
ЕК начала расследование в отношении китайского маркетплейса
Европейская комиссия в пятницу сообщила, что начала расследование в отношении маркетплейса Temu с товарами из Китая, где якобы размещаются предложения о продаже РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:25
2024-10-11T13:25
китай
брюссель
пекин
еврокомиссия
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Европейская комиссия в пятницу сообщила, что начала расследование в отношении маркетплейса Temu с товарами из Китая, где якобы размещаются предложения о продаже "незаконной продукции", следует из заявления ЕК. "Сегодня Еврокомиссия направила запрос на информацию в Temu в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA), потребовав от платформы предоставить подробную информацию и внутренние документы о мерах, принятых против присутствия и повторного появления на онлайн торговой площадке продавцов, предлагающих незаконную продукцию", - указывается в документе. В ведомстве добавили, что под подозрение ЕК попали также механизмы Temu по защите персональных данных и рекомендации товаров пользователям. Компания должна предоставить Еврокомиссии требуемую информацию до 21 октября, после чего Брюссель определит свои дальнейшие шаги, которые могут включать в себя начало официального разбирательства вплоть до суда, и штрафы. Торгующий бюджетными товарами из Китая маркетплейс Temu популярен в странах ЕС. В мае Еврокомиссия в соответствии со своим законом о цифровых услугах внесла эту платформу в список "очень крупных сетевых платформ", наравне с Amazon, Twitter, Tik Tok и другими цифровыми гигантами. Эта платформа в среднем насчитывает порядка 75 миллионов активных пользователей в ЕС в месяц. Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошли сразу несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя они составят до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО", отмечала ЕК. Окончательный вердикт должен быть опубликован в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. Китай оспорил этот шаг в ВТО. В свою очередь, в начале октября в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Отмечается, что решение принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель ЕК Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что Комиссия также намерена оспаривать его в ВТО.
https://ria.ru/20241011/kitay-1977514038.html
https://ria.ru/20241010/kitaj-1977366519.html
https://ria.ru/20241006/marketpleysy-1976590576.html
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китай, брюссель, пекин, еврокомиссия, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире
Китай, Брюссель, Пекин, Еврокомиссия, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
ЕК начала расследование в отношении китайского маркетплейса

Еврокомиссия начала расследование в отношении китайского маркетплейса Temu

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Европейская комиссия в пятницу сообщила, что начала расследование в отношении маркетплейса Temu с товарами из Китая, где якобы размещаются предложения о продаже "незаконной продукции", следует из заявления ЕК.
"Сегодня Еврокомиссия направила запрос на информацию в Temu в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA), потребовав от платформы предоставить подробную информацию и внутренние документы о мерах, принятых против присутствия и повторного появления на онлайн торговой площадке продавцов, предлагающих незаконную продукцию", - указывается в документе.
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В ведомстве добавили, что под подозрение ЕК попали также механизмы Temu по защите персональных данных и рекомендации товаров пользователям.
Компания должна предоставить Еврокомиссии требуемую информацию до 21 октября, после чего Брюссель определит свои дальнейшие шаги, которые могут включать в себя начало официального разбирательства вплоть до суда, и штрафы.
Торгующий бюджетными товарами из Китая маркетплейс Temu популярен в странах ЕС. В мае Еврокомиссия в соответствии со своим законом о цифровых услугах внесла эту платформу в список "очень крупных сетевых платформ", наравне с Amazon, Twitter, Tik Tok и другими цифровыми гигантами. Эта платформа в среднем насчитывает порядка 75 миллионов активных пользователей в ЕС в месяц.
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Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошли сразу несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя они составят до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО", отмечала ЕК. Окончательный вердикт должен быть опубликован в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. Китай оспорил этот шаг в ВТО.
В свою очередь, в начале октября в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Отмечается, что решение принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель ЕК Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что Комиссия также намерена оспаривать его в ВТО.
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КитайБрюссельПекинЕврокомиссияЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
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