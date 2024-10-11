https://ria.ru/20241011/mandat-1977629639.html
В Госдуму внесли проект о лишении мандата при выходе из партии
В Госдуму внесли проект о лишении мандата при выходе из партии - РИА Новости, 11.10.2024
В Госдуму внесли проект о лишении мандата при выходе из партии
Депутатами Госдумы фракции "Справедливая Россия - За правду" внесен в Госдуму законопроект о лишении мандата депутата ГД, региональных и муниципальных... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:58
2024-10-11T15:58
2024-10-11T15:59
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутатами Госдумы фракции "Справедливая Россия - За правду" внесен в Госдуму законопроект о лишении мандата депутата ГД, региональных и муниципальных заксобраний при выходе или исключении его из партии, в состав которой он избирался, документ доступен в думской электронной базе. В настоящий момент в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата не входят случаи выхода или исключения парламентария из той политической партии, в составе списка кандидатов которой депутат был избран. "Законопроектом предлагается предусмотреть в качестве основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Государственной Думы, законодательного органа субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования принятие решения о выходе или исключении из политической партии, в составе списка кандидатов которой он был допущен к распределению депутатских мандатов", - сказано в пояснительной записке к проекту. В пояснительной записке уточняется, что законопроект разработан с целью повышения роли партий в политической жизни общества. По мнению авторов проекта, данные изменения законодательства являются актуальными и реализуемыми. "В случае выхода депутата из партии создаются устойчивые предпосылки для введения избирателей в заблуждение относительно личности тех кандидатов, которым избиратели оказали доверие, ориентируясь в первую очередь на программу той партии, в список которой был включен кандидат в депутаты, который в результате выборов получает статус депутата", - сообщается в документах. -0-
https://ria.ru/20241011/migrant-1977573142.html
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политика, госдума рф, россия
Политика, Госдума РФ, Россия
В Госдуму внесли проект о лишении мандата при выходе из партии
В ГД внесли законопроект о лишении мандата депутата при исключении его из партии
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутатами Госдумы фракции "Справедливая Россия - За правду" внесен в Госдуму законопроект о лишении мандата депутата ГД, региональных и муниципальных заксобраний при выходе или исключении его из партии, в состав которой он избирался, документ доступен в думской электронной базе.
В настоящий момент в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата не входят случаи выхода или исключения парламентария из той политической партии, в составе списка кандидатов которой депутат был избран.
"Законопроектом предлагается предусмотреть в качестве основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Государственной Думы, законодательного органа субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования принятие решения о выходе или исключении из политической партии, в составе списка кандидатов которой он был допущен к распределению депутатских мандатов", - сказано в пояснительной записке к проекту.
В пояснительной записке уточняется, что законопроект разработан с целью повышения роли партий в политической жизни общества. По мнению авторов проекта, данные изменения законодательства являются актуальными и реализуемыми.
"В случае выхода депутата из партии создаются устойчивые предпосылки для введения избирателей в заблуждение относительно личности тех кандидатов, которым избиратели оказали доверие, ориентируясь в первую очередь на программу той партии, в список которой был включен кандидат в депутаты, который в результате выборов получает статус депутата", - сообщается в документах. -0-