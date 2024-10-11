Рейтинг@Mail.ru
СМИ: задержанной в Малайзии россиянке может грозить до шести ударов плетью - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 11.10.2024 (обновлено: 23:35 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/malayziya-1977691843.html
СМИ: задержанной в Малайзии россиянке может грозить до шести ударов плетью
СМИ: задержанной в Малайзии россиянке может грозить до шести ударов плетью - РИА Новости, 11.10.2024
СМИ: задержанной в Малайзии россиянке может грозить до шести ударов плетью
Задержанной в Малайзии россиянке грозит до шести ударов плетью за то, что она мешала движению транспорта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пишет... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:39
2024-10-11T23:35
малайзия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141663/06/1416630638_0:0:2553:1436_1920x0_80_0_0_ddcdd5f209b0266ee72b2ee2db593161.jpg
ДЖАКАРТА, 11 окт — РИА Новости. Задержанной в Малайзии россиянке грозит до шести ударов плетью за то, что она мешала движению транспорта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пишет местная газета Malay Mail.По данным издания, полиция округа Шах-Алам 9 октября получила сообщение о том, что некая иностранка мешает проезду машин. "По прибытии власти обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения. Она стала агрессивной, и ее задержала полиция. Дальнейшие проверки показали, что у женщины не было действительного удостоверения личности", — говорится в публикации.Как сообщается, 32-летняя гражданка России — бездомная, она живет в Малайзии последние четыре года. Изначально она приехала в качестве туристки, но не смогла вылететь обратно в Россию из-за пандемии COVID-19 и не имела достаточно средств для возвращения.Женщина будет находиться под стражей до 22 октября 2024 года. Власти Малайзии проводят расследование в соответствии с законом об иммиграции, который предусматривает штраф, тюремное заключение сроком до пяти лет, а также может включать в себя порку — до шести ударов плетью в случае признания вины иностранца в нарушении общественного порядка.
https://ria.ru/20240902/shri-lanka-1969900375.html
малайзия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141663/06/1416630638_77:0:2269:1644_1920x0_80_0_0_ffde77b38b5d127785a1a8e85dc4ffb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
малайзия, россия, в мире
Малайзия, Россия, В мире
СМИ: задержанной в Малайзии россиянке может грозить до шести ударов плетью

Malay Mail: в Малайзии задержали пьяную россиянку, мешавшую движению транспорта

© AP Photo / Daniel ChanКуала-Лумпур, вид на город
Куала-Лумпур, вид на город - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Daniel Chan
Куала-Лумпур, вид на город. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 11 окт — РИА Новости. Задержанной в Малайзии россиянке грозит до шести ударов плетью за то, что она мешала движению транспорта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пишет местная газета Malay Mail.
По данным издания, полиция округа Шах-Алам 9 октября получила сообщение о том, что некая иностранка мешает проезду машин.
«
"По прибытии власти обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения. Она стала агрессивной, и ее задержала полиция. Дальнейшие проверки показали, что у женщины не было действительного удостоверения личности", — говорится в публикации.
Как сообщается, 32-летняя гражданка России — бездомная, она живет в Малайзии последние четыре года. Изначально она приехала в качестве туристки, но не смогла вылететь обратно в Россию из-за пандемии COVID-19 и не имела достаточно средств для возвращения.
Женщина будет находиться под стражей до 22 октября 2024 года. Власти Малайзии проводят расследование в соответствии с законом об иммиграции, который предусматривает штраф, тюремное заключение сроком до пяти лет, а также может включать в себя порку — до шести ударов плетью в случае признания вины иностранца в нарушении общественного порядка.
Полицейский в столице Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
На Шри-Ланке задержали двух россиян за сбор редкой фауны
2 сентября, 09:32
 
МалайзияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала