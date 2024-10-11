https://ria.ru/20241011/malayziya-1977691843.html

СМИ: задержанной в Малайзии россиянке может грозить до шести ударов плетью

СМИ: задержанной в Малайзии россиянке может грозить до шести ударов плетью - РИА Новости, 11.10.2024

СМИ: задержанной в Малайзии россиянке может грозить до шести ударов плетью

Задержанной в Малайзии россиянке грозит до шести ударов плетью за то, что она мешала движению транспорта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пишет... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:39

2024-10-11T22:39

2024-10-11T23:35

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ДЖАКАРТА, 11 окт — РИА Новости. Задержанной в Малайзии россиянке грозит до шести ударов плетью за то, что она мешала движению транспорта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пишет местная газета Malay Mail.По данным издания, полиция округа Шах-Алам 9 октября получила сообщение о том, что некая иностранка мешает проезду машин. "По прибытии власти обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения. Она стала агрессивной, и ее задержала полиция. Дальнейшие проверки показали, что у женщины не было действительного удостоверения личности", — говорится в публикации.Как сообщается, 32-летняя гражданка России — бездомная, она живет в Малайзии последние четыре года. Изначально она приехала в качестве туристки, но не смогла вылететь обратно в Россию из-за пандемии COVID-19 и не имела достаточно средств для возвращения.Женщина будет находиться под стражей до 22 октября 2024 года. Власти Малайзии проводят расследование в соответствии с законом об иммиграции, который предусматривает штраф, тюремное заключение сроком до пяти лет, а также может включать в себя порку — до шести ударов плетью в случае признания вины иностранца в нарушении общественного порядка.

https://ria.ru/20240902/shri-lanka-1969900375.html

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