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Макрон осудил израильское нападение на миротворцев ООН в Ливане - РИА Новости, 11.10.2024
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21:23 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/makron-1977686379.html
Макрон осудил израильское нападение на миротворцев ООН в Ливане
Макрон осудил израильское нападение на миротворцев ООН в Ливане - РИА Новости, 11.10.2024
Макрон осудил израильское нападение на миротворцев ООН в Ливане
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "совершенно недопустимым" нападение Израиля на позиции Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T21:23
2024-10-11T21:23
в мире
израиль
франция
ливан
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хезболла
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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "совершенно недопустимым" нападение Израиля на позиции Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), добавив, что Франция "не потерпит" новых обстрелов миротворческих сил. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура. "Недопустимо, чтобы силы ВСООНЛ становились преднамеренной целью вооруженных сил Израиля. Мы это осуждаем, мы это не терпим и не потерпим, чтобы это вновь повторилось", - сказал он на встрече средиземноморских стран-членов Европейского Союза (MED9) на Кипре. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X. Президент напомнил, что в рядах ВСООНЛ служат 700 французских солдат. Ранее в пятницу МИД Франции сообщил о вызове посла Израиля для разъяснений после новых атак позиций миротворцев ООН в Ливане. В четверг Временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 1 миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241007/izrail-1976769879.html
https://ria.ru/20241006/makron-1976661539.html
https://ria.ru/20241005/frantsija-1976567906.html
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в мире, израиль, франция, ливан, эммануэль макрон, хезболла, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Франция, Ливан, Эммануэль Макрон, Хезболла, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Макрон осудил израильское нападение на миротворцев ООН в Ливане

Макрон: Франция "не потерпит" новых обстрелов миротворческих сил в Ливане

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан
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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "совершенно недопустимым" нападение Израиля на позиции Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), добавив, что Франция "не потерпит" новых обстрелов миротворческих сил.
В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В Британии не поддержали идею Макрона об эмбарго на поставки оружия Израилю
7 октября, 14:04
"Недопустимо, чтобы силы ВСООНЛ становились преднамеренной целью вооруженных сил Израиля. Мы это осуждаем, мы это не терпим и не потерпим, чтобы это вновь повторилось", - сказал он на встрече средиземноморских стран-членов Европейского Союза (MED9) на Кипре. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.
Президент напомнил, что в рядах ВСООНЛ служат 700 французских солдат.
Ранее в пятницу МИД Франции сообщил о вызове посла Израиля для разъяснений после новых атак позиций миротворцев ООН в Ливане.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Война в Газе и Ливане не в интересах Израиля, заявил Макрон
6 октября, 23:40
В четверг Временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 1 миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Макрон анонсировал международную конференцию в поддержку Ливана
5 октября, 23:46
 
В миреИзраильФранцияЛиванЭммануэль МакронХезболлаООНХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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