https://ria.ru/20241011/makron-1977686379.html

Макрон осудил израильское нападение на миротворцев ООН в Ливане

Макрон осудил израильское нападение на миротворцев ООН в Ливане - РИА Новости, 11.10.2024

Макрон осудил израильское нападение на миротворцев ООН в Ливане

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "совершенно недопустимым" нападение Израиля на позиции Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T21:23

2024-10-11T21:23

2024-10-11T21:23

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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "совершенно недопустимым" нападение Израиля на позиции Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), добавив, что Франция "не потерпит" новых обстрелов миротворческих сил. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура. "Недопустимо, чтобы силы ВСООНЛ становились преднамеренной целью вооруженных сил Израиля. Мы это осуждаем, мы это не терпим и не потерпим, чтобы это вновь повторилось", - сказал он на встрече средиземноморских стран-членов Европейского Союза (MED9) на Кипре. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X. Президент напомнил, что в рядах ВСООНЛ служат 700 французских солдат. Ранее в пятницу МИД Франции сообщил о вызове посла Израиля для разъяснений после новых атак позиций миротворцев ООН в Ливане. В четверг Временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 1 миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

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https://ria.ru/20241005/frantsija-1976567906.html

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