https://ria.ru/20241011/lukashenko-1977680551.html

Лукашенко ужесточил требования к получению пособия по безработице

Лукашенко ужесточил требования к получению пособия по безработице - РИА Новости, 11.10.2024

Лукашенко ужесточил требования к получению пособия по безработице

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который, в частности, ужесточает требования к назначению и получению пособия по безработице в целях... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T19:54

2024-10-11T19:54

2024-10-11T19:54

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белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который, в частности, ужесточает требования к назначению и получению пособия по безработице в целях исключения иждивенческих настроений, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам занятости населения", который нацелен на создание дополнительных условий для занятости граждан страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что законом усилены требования к назначению и получению пособия по безработице в целях исключения иждивенческих настроений. "Оно будет назначаться гражданам при соблюдении следующих условий: нужно зарегистрироваться в службе занятости в течение месяца с даты увольнения, а также не менее 5 лет до регистрации безработным состоять в трудовых отношениях с уплатой взносов в фонд социальной защиты населения. Максимальный период нахождения на учете в службе занятости сокращается с 18 до 12 месяцев, период выплаты пособия по безработице уменьшается вдвое - с 6 до 3 месяцев", - говорится в сообщении. Кроме того, по информации пресс-службы, вводится институт квотирования рабочих мест для инвалидов. Квоты будут устанавливаться в порядке и размерах, определенных правительством, для нанимателей всех форм собственности, кроме общественных объединений инвалидов, некоммерческих и бюджетных организаций. "Законом предусмотрено расширение перечня категорий безработных, которым предоставляются дополнительные гарантии занятости. К ним отнесены граждане предпенсионного возраста (за 5 лет до достижения пенсионного возраста), а также те, кто прекратил находиться в лечебно-трудовых профилакториях, и лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией и прошедшие медицинскую реабилитацию", - говорится в сообщении. Согласно ему, расширены возможности граждан для получения содействия службы занятости в поиске работы, а нанимателей - в подборе кадров. Для безработных предусмотрена возможность электронной регистрации, а также регистрации не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Нанимателям предоставляется право заявлять в общереспубликанский банк вакансий сведения о текущей и перспективной потребности в работниках на действующие и новые рабочие места, проинформировали в пресс-службе.-0-

https://ria.ru/20241011/belorussiya-1977497356.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко