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Ливан потребовал от СБ ООН расследовать атаки Израиля на миротворцев - РИА Новости, 11.10.2024
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13:42 11.10.2024 (обновлено: 13:50 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/livan-1977588748.html
Ливан потребовал от СБ ООН расследовать атаки Израиля на миротворцев
Ливан потребовал от СБ ООН расследовать атаки Израиля на миротворцев - РИА Новости, 11.10.2024
Ливан потребовал от СБ ООН расследовать атаки Израиля на миротворцев
Международное сообщество и СБ ООН должны провести расследование в связи с систематическими атаками Израиля на позиции Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL), РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:42
2024-10-11T13:50
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости. Международное сообщество и СБ ООН должны провести расследование в связи с систематическими атаками Израиля на позиции Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL), заявил МИД Ливана в пятницу. В четверг пресс-служба UNIFIL заявила, что штаб-квартира и ряд наблюдательных постов миротворцев на юге Ливана подвергаются систематическим обстрелам со стороны Израиля, несколько миротворцев получили ранения. "Ливан требует от СБ ООН, международного сообщества и стран входящих в состав миротворческого контингента инициировать расследование в связи с этим (обстрелами позиции миротворческих сил - ред.)",- говорится в заявлении. Ливанское внешнеполитическое ведомство отметило, что отсутствие твердой позиции членов Совета безопасности позволит Израилю ужесточить масштабы своей агрессии против Ливана, что приводит к опасным последствиям для миссий ООН в мире. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 1 миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/livan-1975679635.html
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в мире, израиль, ливан, оон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, ООН, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ливан потребовал от СБ ООН расследовать атаки Израиля на миротворцев

МИД Ливана призвал СБ ООН расследовать атаки Израиля на позиции миротворцев

© AP Photo / Hassan AmmarБаза Временных сил ООН в Ливане
База Временных сил ООН в Ливане - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
База Временных сил ООН в Ливане
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БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости. Международное сообщество и СБ ООН должны провести расследование в связи с систематическими атаками Израиля на позиции Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL), заявил МИД Ливана в пятницу.
В четверг пресс-служба UNIFIL заявила, что штаб-квартира и ряд наблюдательных постов миротворцев на юге Ливана подвергаются систематическим обстрелам со стороны Израиля, несколько миротворцев получили ранения.
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Ливан переживает самый опасный этап в своей истории, заявил и.о. премьера
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"Ливан требует от СБ ООН, международного сообщества и стран входящих в состав миротворческого контингента инициировать расследование в связи с этим (обстрелами позиции миротворческих сил - ред.)",- говорится в заявлении.
Ливанское внешнеполитическое ведомство отметило, что отсутствие твердой позиции членов Совета безопасности позволит Израилю ужесточить масштабы своей агрессии против Ливана, что приводит к опасным последствиям для миссий ООН в мире.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 1 миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреИзраильЛиванООНХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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