https://ria.ru/20241011/livan-1977588748.html

Ливан потребовал от СБ ООН расследовать атаки Израиля на миротворцев

Ливан потребовал от СБ ООН расследовать атаки Израиля на миротворцев - РИА Новости, 11.10.2024

Ливан потребовал от СБ ООН расследовать атаки Израиля на миротворцев

Международное сообщество и СБ ООН должны провести расследование в связи с систематическими атаками Израиля на позиции Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL), РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:42

2024-10-11T13:42

2024-10-11T13:50

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БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости. Международное сообщество и СБ ООН должны провести расследование в связи с систематическими атаками Израиля на позиции Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL), заявил МИД Ливана в пятницу. В четверг пресс-служба UNIFIL заявила, что штаб-квартира и ряд наблюдательных постов миротворцев на юге Ливана подвергаются систематическим обстрелам со стороны Израиля, несколько миротворцев получили ранения. "Ливан требует от СБ ООН, международного сообщества и стран входящих в состав миротворческого контингента инициировать расследование в связи с этим (обстрелами позиции миротворческих сил - ред.)",- говорится в заявлении. Ливанское внешнеполитическое ведомство отметило, что отсутствие твердой позиции членов Совета безопасности позволит Израилю ужесточить масштабы своей агрессии против Ливана, что приводит к опасным последствиям для миссий ООН в мире. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 1 миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/livan-1975679635.html

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в мире, израиль, ливан, оон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024