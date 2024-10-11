Ливан потребовал от СБ ООН расследовать атаки Израиля на миротворцев
МИД Ливана призвал СБ ООН расследовать атаки Израиля на позиции миротворцев
© AP Photo / Hassan AmmarБаза Временных сил ООН в Ливане
© AP Photo / Hassan Ammar
База Временных сил ООН в Ливане
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БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости. Международное сообщество и СБ ООН должны провести расследование в связи с систематическими атаками Израиля на позиции Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL), заявил МИД Ливана в пятницу.
В четверг пресс-служба UNIFIL заявила, что штаб-квартира и ряд наблюдательных постов миротворцев на юге Ливана подвергаются систематическим обстрелам со стороны Израиля, несколько миротворцев получили ранения.
"Ливан требует от СБ ООН, международного сообщества и стран входящих в состав миротворческого контингента инициировать расследование в связи с этим (обстрелами позиции миротворческих сил - ред.)",- говорится в заявлении.
Ливанское внешнеполитическое ведомство отметило, что отсутствие твердой позиции членов Совета безопасности позволит Израилю ужесточить масштабы своей агрессии против Ливана, что приводит к опасным последствиям для миссий ООН в мире.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 1 миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.