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Липецкая область стала участником нового пилотного проекта - РИА Новости, 11.10.2024
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Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
15:02 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/lipetskaya-oblast-1977615513.html
Липецкая область стала участником нового пилотного проекта
Липецкая область стала участником нового пилотного проекта - РИА Новости, 11.10.2024
Липецкая область стала участником нового пилотного проекта
Липецкая область заключила соглашение с Росреестром и ППК "Роскадастр" о совместной работе, направленной на развитие экономики региона и улучшения качества... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:02
2024-10-11T15:02
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
роскадастр
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Липецкая область заключила соглашение с Росреестром и ППК "Роскадастр" о совместной работе, направленной на развитие экономики региона и улучшения качества жизни граждан, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что договоренность о сотрудничестве была достигнута в рамках поручений президента России. Специалисты Росреестра проведут в Липецкой области комплексные кадастровые работы с подробным описанием объектов недвижимости, установят их точные границы, информацию о правообладателях, что будет способствовать наполнению Единого государственного реестра недвижимости полными и точными сведениями. Артамонов считает, что собранные данные окажут существенную поддержку в развитии региона. "&lt;….&gt; Данное соглашение направлено на повышение инвестиционного потенциала региона и эффективности использования имущественного ресурса. Это даст новые возможности для социально-экономического развития Липецкой области", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20241004/stroitelstvo-1976360781.html
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липецкая область, россия, игорь артамонов, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), роскадастр
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Роскадастр

Липецкая область стала участником нового пилотного проекта

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Липецкая область заключила соглашение с Росреестром и ППК "Роскадастр" о совместной работе, направленной на развитие экономики региона и улучшения качества жизни граждан, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что договоренность о сотрудничестве была достигнута в рамках поручений президента России. Специалисты Росреестра проведут в Липецкой области комплексные кадастровые работы с подробным описанием объектов недвижимости, установят их точные границы, информацию о правообладателях, что будет способствовать наполнению Единого государственного реестра недвижимости полными и точными сведениями.
Артамонов считает, что собранные данные окажут существенную поддержку в развитии региона.
"<….> Данное соглашение направлено на повышение инвестиционного потенциала региона и эффективности использования имущественного ресурса. Это даст новые возможности для социально-экономического развития Липецкой области", – отметил Артамонов.
Строительство новых домов в Липецке - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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4 октября, 13:20
 
Липецкая областьЛипецкая областьРоссияИгорь АртамоновФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Роскадастр
 
 
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