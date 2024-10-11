https://ria.ru/20241011/lipetskaya-oblast-1977615513.html

Липецкая область стала участником нового пилотного проекта

Липецкая область стала участником нового пилотного проекта - РИА Новости, 11.10.2024

Липецкая область стала участником нового пилотного проекта

Липецкая область заключила соглашение с Росреестром и ППК "Роскадастр" о совместной работе, направленной на развитие экономики региона и улучшения качества... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:02

2024-10-11T15:02

2024-10-11T15:02

липецкая область

липецкая область

россия

игорь артамонов

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

роскадастр

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Липецкая область заключила соглашение с Росреестром и ППК "Роскадастр" о совместной работе, направленной на развитие экономики региона и улучшения качества жизни граждан, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что договоренность о сотрудничестве была достигнута в рамках поручений президента России. Специалисты Росреестра проведут в Липецкой области комплексные кадастровые работы с подробным описанием объектов недвижимости, установят их точные границы, информацию о правообладателях, что будет способствовать наполнению Единого государственного реестра недвижимости полными и точными сведениями. Артамонов считает, что собранные данные окажут существенную поддержку в развитии региона. "<….> Данное соглашение направлено на повышение инвестиционного потенциала региона и эффективности использования имущественного ресурса. Это даст новые возможности для социально-экономического развития Липецкой области", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20241004/stroitelstvo-1976360781.html

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липецкая область, россия, игорь артамонов, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), роскадастр