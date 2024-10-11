https://ria.ru/20241011/liksutov-1977570565.html
Ликсутов: фабрики Москвы увеличили выпуск машин и оборудования почти на 40%
Ликсутов: фабрики Москвы увеличили выпуск машин и оборудования почти на 40% - РИА Новости, 11.10.2024
Ликсутов: фабрики Москвы увеличили выпуск машин и оборудования почти на 40%
Московские предприятия нарастили производство машин и оборудования почти на 40% с января по август 2024 года, выше 260 компаний разрабатывают и выпускают в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:36
2024-10-11T12:36
2024-10-11T17:51
москва
россия
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Московские предприятия нарастили производство машин и оборудования почти на 40% с января по август 2024 года, выше 260 компаний разрабатывают и выпускают в Москве лазерные станки, металлорежущие и насосные установки, лифты, агрегаты систем топливопитания, конвейерные линии, системы вентиляции и много другое, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Машиностроительная промышленность играет ключевую роль в обеспечении производственных процессов, создании комфортной жилой и транспортной инфраструктуры. Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает промышленникам всестороннюю поддержку – сегодня им доступно свыше 20 системных финансовых и нефинансовых инструментов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политик (ДИПП).Он добавил, что московские заводы почти на 40% увеличили производство машин и оборудования за первые восемь месяцев 2024 года. Отмечен рост выпуска станков для обработки металлов и прочих твердых материалов.В столице устойчиво развивается отрасль лифтостроения. На данный момент здесь работают четыре предприятия, которые при активной поддержке Москвы модернизируют производственные площадки, создают новые модели лифтов, в том числе скоростные, а также наращивают объемы выпуска продукции. Предприятия нарастили более 8,5 тысячи лифтов за указанный период, что на пять процентов превышает показатели января-августа 2023 года."Выпускаемые столичными предприятиями устройства пользуются значительным спросом как внутри страны, так и на международном рынке. За первые восемь месяцев 2024 года компании отгрузили продукции машиностроения на 153,6 миллиарда рублей, что на треть превышает показатели такого же периода прошлого года. Динамичный рост свидетельствует о высоком уровне конкурентоспособности отечественных производителей и их способности адаптироваться к меняющимся условиям рынка", – добавил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывается 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов. Они обеспечивают город дополнительными рабочими местами. Также в городе разработали комплекс мер, которые направленны на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и на развитие производства. Созданы все условия для малых, средних и крупных предприятий. Производителям Москвы доступно более 20 системных и антикризисных инструментов поддержки.
https://ria.ru/20241009/liksutov-1977131813.html
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москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Москва, Россия, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Московские предприятия нарастили производство машин и оборудования почти на 40% с января по август 2024 года, выше 260 компаний разрабатывают и выпускают в Москве лазерные станки, металлорежущие и насосные установки, лифты, агрегаты систем топливопитания, конвейерные линии, системы вентиляции и много другое, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Машиностроительная промышленность играет ключевую роль в обеспечении производственных процессов, создании комфортной жилой и транспортной инфраструктуры. Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина
город оказывает промышленникам всестороннюю поддержку – сегодня им доступно свыше 20 системных финансовых и нефинансовых инструментов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политик (ДИПП).
Он добавил, что московские заводы почти на 40% увеличили производство машин и оборудования за первые восемь месяцев 2024 года. Отмечен рост выпуска станков для обработки металлов и прочих твердых материалов.
В столице устойчиво развивается отрасль лифтостроения. На данный момент здесь работают четыре предприятия, которые при активной поддержке Москвы модернизируют производственные площадки, создают новые модели лифтов, в том числе скоростные, а также наращивают объемы выпуска продукции. Предприятия нарастили более 8,5 тысячи лифтов за указанный период, что на пять процентов превышает показатели января-августа 2023 года.
"Выпускаемые столичными предприятиями устройства пользуются значительным спросом как внутри страны, так и на международном рынке. За первые восемь месяцев 2024 года компании отгрузили продукции машиностроения на 153,6 миллиарда рублей, что на треть превышает показатели такого же периода прошлого года. Динамичный рост свидетельствует о высоком уровне конкурентоспособности отечественных производителей и их способности адаптироваться к меняющимся условиям рынка", – добавил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов
.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России
. Здесь действует свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывается 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов. Они обеспечивают город дополнительными рабочими местами.
Также в городе разработали комплекс мер, которые направленны на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и на развитие производства. Созданы все условия для малых, средних и крупных предприятий. Производителям Москвы доступно более 20 системных и антикризисных инструментов поддержки.