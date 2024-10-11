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Лавров объяснил, почему не приняли декларацию Восточноазиатского саммита - РИА Новости, 11.10.2024
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10:16 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/lavrov-1977530818.html
Лавров объяснил, почему не приняли декларацию Восточноазиатского саммита
Лавров объяснил, почему не приняли декларацию Восточноазиатского саммита - РИА Новости, 11.10.2024
Лавров объяснил, почему не приняли декларацию Восточноазиатского саммита
Итоговую декларацию Восточноазиатского саммита не удалось принять из за попыток США и ряда стран придать ей политизированный характер, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:16
2024-10-11T10:16
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ВЬЕНТЬЯН, 11 окт - РИА Новости. Итоговую декларацию Восточноазиатского саммита не удалось принять из за попыток США и ряда стран придать ей политизированный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если коротко, итоговую декларацию не удалось принять из за настойчивых попыток США, Японии, Кореи, Австралии и Новой Зеландии, прежде всего, придать этому документу политизированный характер, отойти от практики, которая уже многое десятилетия в рамках восточно-азиатских саммитов применяется, а именно, не допускать насыщения деклараций какими-то геополитическим и, конфронтационными сюжетами",- сказал министр в ходе пресс-конференции. По словам Лаврова, запад требовал, чтобы российские власти "расписались во всех смертных грехах в связи с тем, что происходит на Украине, где США и их союзники спровоцировали госпереворот и с тех пор поддерживают действия преступного киевского режима". Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум глав государств Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.
https://ria.ru/20240727/lavrov-1962354200.html
https://ria.ru/20241011/zapad-1977521378.html
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в мире, сша, россия, япония, сергей лавров
В мире, США, Россия, Япония, Сергей Лавров
Лавров объяснил, почему не приняли декларацию Восточноазиатского саммита

Лавров: декларацию Восточноазиатского саммита не приняли из-за ее политизации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 11 окт - РИА Новости. Итоговую декларацию Восточноазиатского саммита не удалось принять из за попыток США и ряда стран придать ей политизированный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если коротко, итоговую декларацию не удалось принять из за настойчивых попыток США, Японии, Кореи, Австралии и Новой Зеландии, прежде всего, придать этому документу политизированный характер, отойти от практики, которая уже многое десятилетия в рамках восточно-азиатских саммитов применяется, а именно, не допускать насыщения деклараций какими-то геополитическим и, конфронтационными сюжетами",- сказал министр в ходе пресс-конференции.
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По словам Лаврова, запад требовал, чтобы российские власти "расписались во всех смертных грехах в связи с тем, что происходит на Украине, где США и их союзники спровоцировали госпереворот и с тех пор поддерживают действия преступного киевского режима".
Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне.
С 2011 года на форум глав государств Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.
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