https://ria.ru/20241011/lavrov-1977530818.html

Лавров объяснил, почему не приняли декларацию Восточноазиатского саммита

Лавров объяснил, почему не приняли декларацию Восточноазиатского саммита - РИА Новости, 11.10.2024

Лавров объяснил, почему не приняли декларацию Восточноазиатского саммита

Итоговую декларацию Восточноазиатского саммита не удалось принять из за попыток США и ряда стран придать ей политизированный характер, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:16

2024-10-11T10:16

2024-10-11T10:16

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ВЬЕНТЬЯН, 11 окт - РИА Новости. Итоговую декларацию Восточноазиатского саммита не удалось принять из за попыток США и ряда стран придать ей политизированный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если коротко, итоговую декларацию не удалось принять из за настойчивых попыток США, Японии, Кореи, Австралии и Новой Зеландии, прежде всего, придать этому документу политизированный характер, отойти от практики, которая уже многое десятилетия в рамках восточно-азиатских саммитов применяется, а именно, не допускать насыщения деклараций какими-то геополитическим и, конфронтационными сюжетами",- сказал министр в ходе пресс-конференции. По словам Лаврова, запад требовал, чтобы российские власти "расписались во всех смертных грехах в связи с тем, что происходит на Украине, где США и их союзники спровоцировали госпереворот и с тех пор поддерживают действия преступного киевского режима". Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум глав государств Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.

https://ria.ru/20240727/lavrov-1962354200.html

https://ria.ru/20241011/zapad-1977521378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, япония, сергей лавров