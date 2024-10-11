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Серьезных предложений по Украине пока не поступало, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2024
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10:08 11.10.2024 (обновлено: 10:09 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/lavrov-1977529333.html
Серьезных предложений по Украине пока не поступало, заявил Лавров
Серьезных предложений по Украине пока не поступало, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2024
Серьезных предложений по Украине пока не поступало, заявил Лавров
Серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:08
2024-10-11T10:09
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ВЬЕНТЬЯН, 11 окт - РИА Новости. Серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все реальные дела видны на земле и в практических шагах политиков, когда что-то серьезное предлагается. А пока на земле мы видим, как наши вооруженные силы последовательно решают поставленные задачи, а в заявлениях политиков пока ничего серьезного мы не обнаружили", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 19-го Восточноазиатского Саммита. Он добавил, что следить за данными западных СМИ об урегулировании украинского конфликта нет смысла, потому что эти данные возникают "как черт из табакерки". Глава МИД РФ также заявил, что не следит за информацией, которую периодически озвучивают украинские представители разного уровня, так как России это не интересно. "Наша позиция предельно четко изложена президентом Российской Федерации 14 июня этого года на выступлении в Министерстве иностранных дел. Эта позиция последовательно реализуется на практике. И мы доведем дело до конца", - заключил Лавров. В июня президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240611/peregovory-1952209972.html
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в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Серьезных предложений по Украине пока не поступало, заявил Лавров

Лавров: серьезных предложений по урегулированию на Украине пока не поступало

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 11 окт - РИА Новости. Серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все реальные дела видны на земле и в практических шагах политиков, когда что-то серьезное предлагается. А пока на земле мы видим, как наши вооруженные силы последовательно решают поставленные задачи, а в заявлениях политиков пока ничего серьезного мы не обнаружили", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 19-го Восточноазиатского Саммита.
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Он добавил, что следить за данными западных СМИ об урегулировании украинского конфликта нет смысла, потому что эти данные возникают "как черт из табакерки".
Глава МИД РФ также заявил, что не следит за информацией, которую периодически озвучивают украинские представители разного уровня, так как России это не интересно.
«
"Наша позиция предельно четко изложена президентом Российской Федерации 14 июня этого года на выступлении в Министерстве иностранных дел. Эта позиция последовательно реализуется на практике. И мы доведем дело до конца", - заключил Лавров.
В июня президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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