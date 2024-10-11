https://ria.ru/20241011/lavrov-1977520299.html

Лавров прокомментировал идею Японии создать "азиатскую НАТО"

Лавров прокомментировал идею Японии создать "азиатскую НАТО" - РИА Новости, 11.10.2024

Лавров прокомментировал идею Японии создать "азиатскую НАТО"

Любые идеи о создании военных блоков несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:24

2024-10-11T09:24

2024-10-11T09:33

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ВЬЕНТЬЯН (Лаос), 11 окт - РИА Новости. Любые идеи о создании военных блоков несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложение Японии создать азиатский аналог НАТО."Любая милитаризация, любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу", - сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу.Новый премьер Японии Сигэру Исиба во время избирательной кампании выступал за укрепление обороноспособности Японии, создание "азиатской НАТО" и системы коллективной безопасности в регионе.

https://ria.ru/20240705/nato-1957700194.html

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Дарья Буймова

в мире, япония, нато, сергей лавров, россия, сигэру исиба