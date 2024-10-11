https://ria.ru/20241011/lavrov-1977520299.html
Лавров прокомментировал идею Японии создать "азиатскую НАТО"
Лавров прокомментировал идею Японии создать "азиатскую НАТО" - РИА Новости, 11.10.2024
Лавров прокомментировал идею Японии создать "азиатскую НАТО"
Любые идеи о создании военных блоков несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:24
2024-10-11T09:24
2024-10-11T09:33
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ВЬЕНТЬЯН (Лаос), 11 окт - РИА Новости. Любые идеи о создании военных блоков несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложение Японии создать азиатский аналог НАТО."Любая милитаризация, любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу", - сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу.Новый премьер Японии Сигэру Исиба во время избирательной кампании выступал за укрепление обороноспособности Японии, создание "азиатской НАТО" и системы коллективной безопасности в регионе.
https://ria.ru/20240705/nato-1957700194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, нато, сергей лавров, россия, сигэру исиба
В мире, Япония, НАТО, Сергей Лавров, Россия, Сигэру Исиба
Лавров прокомментировал идею Японии создать "азиатскую НАТО"
Лавров об "азиатской НАТО": идеи о военных блоках несут риски конфронтации