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Лавров прокомментировал идею Японии создать "азиатскую НАТО" - РИА Новости, 11.10.2024
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09:24 11.10.2024 (обновлено: 09:33 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/lavrov-1977520299.html
Лавров прокомментировал идею Японии создать "азиатскую НАТО"
Лавров прокомментировал идею Японии создать "азиатскую НАТО" - РИА Новости, 11.10.2024
Лавров прокомментировал идею Японии создать "азиатскую НАТО"
Любые идеи о создании военных блоков несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:24
2024-10-11T09:33
в мире
япония
нато
сергей лавров
россия
сигэру исиба
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ВЬЕНТЬЯН (Лаос), 11 окт - РИА Новости. Любые идеи о создании военных блоков несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложение Японии создать азиатский аналог НАТО."Любая милитаризация, любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу", - сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу.Новый премьер Японии Сигэру Исиба во время избирательной кампании выступал за укрепление обороноспособности Японии, создание "азиатской НАТО" и системы коллективной безопасности в регионе.
https://ria.ru/20240705/nato-1957700194.html
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в мире, япония, нато, сергей лавров, россия, сигэру исиба
В мире, Япония, НАТО, Сергей Лавров, Россия, Сигэру Исиба
Лавров прокомментировал идею Японии создать "азиатскую НАТО"

Лавров об "азиатской НАТО": идеи о военных блоках несут риски конфронтации

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН (Лаос), 11 окт - РИА Новости. Любые идеи о создании военных блоков несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложение Японии создать азиатский аналог НАТО.
"Любая милитаризация, любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу", - сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу.
Новый премьер Японии Сигэру Исиба во время избирательной кампании выступал за укрепление обороноспособности Японии, создание "азиатской НАТО" и системы коллективной безопасности в регионе.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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В миреЯпонияНАТОСергей ЛавровРоссияСигэру Исиба
 
 
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