В Курске заочно арестовали объявленного в розыск американского журналиста
В Курске арестовали журналиста, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы
© CNNАмериканский журналист Ник Пейтон Уолш на российско-украинской границе
© CNN
Американский журналист Ник Пейтон Уолш на российско-украинской границе. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Объявленный в розыск американский журналист Ник Уолш, обвиняемый в незаконном пересечении госграницы, заочно арестован Ленинским райсудом Курска, сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области.
ФСБ РФ в конце августа сообщила, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
По данным пресс-службы, гражданин США журналист Ник Пэйтон Уолш с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехал в Российскую Федерацию "с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины на территорию Суджанского района Курской области с применением танков, артиллерии и иной легкобронированной техники". После незаконного пересечения госграницы РФ Уолш на транспортном средстве вооруженных формирований Украины проследовал в город Суджу Курской области, подчеркивается в сообщении.
"Сегодня Ленинским районным судом г. Курска рассмотрено ходатайство пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении Ника Пэйтона Уолша, объявленного в межгосударственный и международный розыск. Ему заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ)", - говорится в сообщении.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Ника Пэйтона Уолша на территории РФ или с момента экстрадиции", - информирует пресс-служба.
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