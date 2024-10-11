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В Курске заочно арестовали объявленного в розыск американского журналиста - РИА Новости, 11.10.2024
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17:32 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/kursk-1977653226.html
В Курске заочно арестовали объявленного в розыск американского журналиста
В Курске заочно арестовали объявленного в розыск американского журналиста - РИА Новости, 11.10.2024
В Курске заочно арестовали объявленного в розыск американского журналиста
Объявленный в розыск американский журналист Ник Уолш, обвиняемый в незаконном пересечении госграницы, заочно арестован Ленинским райсудом Курска, сообщила... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:32
2024-10-11T17:32
россия
курская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Объявленный в розыск американский журналист Ник Уолш, обвиняемый в незаконном пересечении госграницы, заочно арестован Ленинским райсудом Курска, сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области. ФСБ РФ в конце августа сообщила, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По данным пресс-службы, гражданин США журналист Ник Пэйтон Уолш с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехал в Российскую Федерацию "с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины на территорию Суджанского района Курской области с применением танков, артиллерии и иной легкобронированной техники". После незаконного пересечения госграницы РФ Уолш на транспортном средстве вооруженных формирований Украины проследовал в город Суджу Курской области, подчеркивается в сообщении. "Сегодня Ленинским районным судом г. Курска рассмотрено ходатайство пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении Ника Пэйтона Уолша, объявленного в межгосударственный и международный розыск. Ему заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ)", - говорится в сообщении. "Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Ника Пэйтона Уолша на территории РФ или с момента экстрадиции", - информирует пресс-служба.
https://ria.ru/20241007/sud-1976849978.html
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россия, курская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Курская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Курске заочно арестовали объявленного в розыск американского журналиста

В Курске арестовали журналиста, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы

© CNNАмериканский журналист Ник Пейтон Уолш на российско-украинской границе
Американский журналист Ник Пейтон Уолш на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© CNN
Американский журналист Ник Пейтон Уолш на российско-украинской границе. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Объявленный в розыск американский журналист Ник Уолш, обвиняемый в незаконном пересечении госграницы, заочно арестован Ленинским райсудом Курска, сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области.
ФСБ РФ в конце августа сообщила, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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По данным пресс-службы, гражданин США журналист Ник Пэйтон Уолш с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехал в Российскую Федерацию "с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины на территорию Суджанского района Курской области с применением танков, артиллерии и иной легкобронированной техники". После незаконного пересечения госграницы РФ Уолш на транспортном средстве вооруженных формирований Украины проследовал в город Суджу Курской области, подчеркивается в сообщении.
"Сегодня Ленинским районным судом г. Курска рассмотрено ходатайство пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении Ника Пэйтона Уолша, объявленного в межгосударственный и международный розыск. Ему заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ)", - говорится в сообщении.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Ника Пэйтона Уолша на территории РФ или с момента экстрадиции", - информирует пресс-служба.
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