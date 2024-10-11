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В Курске при атаке украинской ракеты пострадали дома и автомобили - РИА Новости, 11.10.2024
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11:40 11.10.2024 (обновлено: 12:30 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/kursk-1977553413.html
В Курске при атаке украинской ракеты пострадали дома и автомобили
В Курске при атаке украинской ракеты пострадали дома и автомобили - РИА Новости, 11.10.2024
В Курске при атаке украинской ракеты пострадали дома и автомобили
Семь автомобилей и два частных дома были повреждены в результате атаки украинской ракеты в Центральном округе Курска, сообщила пресс-служба администрации города РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:40
2024-10-11T12:30
происшествия
курск
курская область
алексей смирнов (политик)
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ТУЛА, 11 окт – РИА Новости. Семь автомобилей и два частных дома были повреждены в результате атаки украинской ракеты в Центральном округе Курска, сообщила пресс-служба администрации города в своём Telegram-канале. В четверг губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал об уничтожении силами ПВО трёх украинских ракет над регионом. "Продолжается обследование объектов, пострадавших в результате атаки украинской ракеты в Центральном округе. Как сообщил глава окружной администрации Андрей Борисов, пока зафиксированы повреждения семи автомобилей", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточнила, что со всеми владельцами повреждённых машин связались сотрудники администрации. В течение дня они составят соответствующие акты и разъяснят порядок дальнейших действий. В мэрии также рассказали о повреждении двух частных домовладений. "В списке повреждённых объектов есть два частных домовладения. По данным адресам сегодня выедут сотрудники администрации округа совместно с сотрудниками управления по делам ГО и ЧС. Горожанам дадут полную информацию о порядке получения необходимой помощи в восстановлении пострадавшего имущества", - сообщает пресс-служба администрации Курска.
https://ria.ru/20240912/raketa-1972213247.html
https://ria.ru/20240811/evakuatsiya-1965452713.html
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происшествия, курск, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курск, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курске при атаке украинской ракеты пострадали дома и автомобили

В Курске при обстреле со стороны ВСУ пострадали семь автомобилей и два дома

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ТУЛА, 11 окт – РИА Новости. Семь автомобилей и два частных дома были повреждены в результате атаки украинской ракеты в Центральном округе Курска, сообщила пресс-служба администрации города в своём Telegram-канале.
В четверг губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал об уничтожении силами ПВО трёх украинских ракет над регионом.
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"Продолжается обследование объектов, пострадавших в результате атаки украинской ракеты в Центральном округе. Как сообщил глава окружной администрации Андрей Борисов, пока зафиксированы повреждения семи автомобилей", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что со всеми владельцами повреждённых машин связались сотрудники администрации. В течение дня они составят соответствующие акты и разъяснят порядок дальнейших действий.
В мэрии также рассказали о повреждении двух частных домовладений.
"В списке повреждённых объектов есть два частных домовладения. По данным адресам сегодня выедут сотрудники администрации округа совместно с сотрудниками управления по делам ГО и ЧС. Горожанам дадут полную информацию о порядке получения необходимой помощи в восстановлении пострадавшего имущества", - сообщает пресс-служба администрации Курска.
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