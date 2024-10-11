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В Крыму объяснили замешательство Киева с проведением саммита - РИА Новости, 11.10.2024
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13:08 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/krym-1977581700.html
В Крыму объяснили замешательство Киева с проведением саммита
В Крыму объяснили замешательство Киева с проведением саммита - РИА Новости, 11.10.2024
В Крыму объяснили замешательство Киева с проведением саммита
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что замешательство киевских властей с проведением второго саммита по Украине продиктовано... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:08
2024-10-11T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что замешательство киевских властей с проведением второго саммита по Украине продиктовано успехами российской армии на линии фронта. Во вторник советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная заявила, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится, но к этому времени все должно быть готово к его подготовке. При этом спустя два дня Зеленский вновь заявил о намерении провести саммит в ноябре, добавив, что точной даты нет. "Неопределенность и замешательство с проведением второго саммита связаны с нашими успехами на поле боя. Потенциальные участники этого шоу боятся выглядеть смешными. Пусть смешным выглядит только Зеленский. Ему не привыкать", - сказал Константинов. По его словам, ситуация на линии боевого столкновения и на Украине вызывает у Зеленского истерику и толкает на безумную стратегию. "Для него продолжение военных действий до последнего украинца - продление собственной жизни. Вот это и есть его главная стратегия. Конфигурация будущего мира будет определяться уж точно не Зеленским. В этой части у него нет никакого влияния. А попытки изобразить его субъектом, принимающим решение, — это фактор информационной войны", - сказал Константинов. По его словам, последнюю точку в украинском кризисе поставит российская армия, а вовсе не устроители "фальшивых саммитов мира". "Их замешательство - всего лишь сигнал того, что мы к этой точке уверенно приближаемся", - добавил Константинов. Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240713/sammit-1959379923.html
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В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Крыму объяснили замешательство Киева с проведением саммита

Константинов объяснил успехами ВС России замешательство Киева с саммитом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что замешательство киевских властей с проведением второго саммита по Украине продиктовано успехами российской армии на линии фронта.
Во вторник советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная заявила, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится, но к этому времени все должно быть готово к его подготовке. При этом спустя два дня Зеленский вновь заявил о намерении провести саммит в ноябре, добавив, что точной даты нет.
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"Неопределенность и замешательство с проведением второго саммита связаны с нашими успехами на поле боя. Потенциальные участники этого шоу боятся выглядеть смешными. Пусть смешным выглядит только Зеленский. Ему не привыкать", - сказал Константинов.
По его словам, ситуация на линии боевого столкновения и на Украине вызывает у Зеленского истерику и толкает на безумную стратегию.
"Для него продолжение военных действий до последнего украинца - продление собственной жизни. Вот это и есть его главная стратегия. Конфигурация будущего мира будет определяться уж точно не Зеленским. В этой части у него нет никакого влияния. А попытки изобразить его субъектом, принимающим решение, — это фактор информационной войны", - сказал Константинов.
По его словам, последнюю точку в украинском кризисе поставит российская армия, а вовсе не устроители "фальшивых саммитов мира".
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"Их замешательство - всего лишь сигнал того, что мы к этой точке уверенно приближаемся", - добавил Константинов.
Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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