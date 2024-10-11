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В Крыму агента военной разведки Украины приговорили к 12 годам колонии - РИА Новости, 11.10.2024
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12:03 11.10.2024 (обновлено: 12:25 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/krym-1977557860.html
В Крыму агента военной разведки Украины приговорили к 12 годам колонии
В Крыму агента военной разведки Украины приговорили к 12 годам колонии - РИА Новости, 11.10.2024
В Крыму агента военной разведки Украины приговорили к 12 годам колонии
Агент военной разведки Украины приговорен к 12 годам колонии за шпионаж в Запорожской области, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:03
2024-10-11T12:25
украина
запорожская область
мелитополь
александр жуков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Агент военной разведки Украины приговорен к 12 годам колонии за шпионаж в Запорожской области, сообщает прокуратура Крыма. "Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Жукова и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор по делу в отношении 36-летнего гражданина Украины Александра Жукова вынес Запорожский областной суд. Мужчина признан виновным в шпионаже. По данным прокуратуры, с февраля по март 2022 года Жуков, проживающий в Мелитополе, собирал и передавал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины через мессенджер сведения о местах нахождения личного состава подразделения Росгвардии в Запорожской области. "Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
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украина, запорожская область, мелитополь, александр жуков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Украина, Запорожская область, Мелитополь, Александр Жуков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Крыму агента военной разведки Украины приговорили к 12 годам колонии

В Крыму агент военной разведки Украины получил 12 лет колонии за шпионаж

© Прокуратура Республики Крым/TelegramЗапорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Украины Александра Жукова
Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Украины Александра Жукова - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Прокуратура Республики Крым/Telegram
Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Украины Александра Жукова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Агент военной разведки Украины приговорен к 12 годам колонии за шпионаж в Запорожской области, сообщает прокуратура Крыма.
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Жукова и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор по делу в отношении 36-летнего гражданина Украины Александра Жукова вынес Запорожский областной суд. Мужчина признан виновным в шпионаже.
По данным прокуратуры, с февраля по март 2022 года Жуков, проживающий в Мелитополе, собирал и передавал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины через мессенджер сведения о местах нахождения личного состава подразделения Росгвардии в Запорожской области.
"Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Запорожский суд приговорил украинского шпиона к десяти годам
6 марта, 20:43
 
УкраинаЗапорожская областьМелитопольАлександр ЖуковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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