https://ria.ru/20241011/krym-1977557860.html

В Крыму агента военной разведки Украины приговорили к 12 годам колонии

В Крыму агента военной разведки Украины приговорили к 12 годам колонии - РИА Новости, 11.10.2024

В Крыму агента военной разведки Украины приговорили к 12 годам колонии

Агент военной разведки Украины приговорен к 12 годам колонии за шпионаж в Запорожской области, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:03

2024-10-11T12:03

2024-10-11T12:25

украина

запорожская область

мелитополь

александр жуков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977565230_8:0:1256:702_1920x0_80_0_0_a0b6d42f3c9b7fe0c6e69524c6cfac1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Агент военной разведки Украины приговорен к 12 годам колонии за шпионаж в Запорожской области, сообщает прокуратура Крыма. "Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Жукова и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор по делу в отношении 36-летнего гражданина Украины Александра Жукова вынес Запорожский областной суд. Мужчина признан виновным в шпионаже. По данным прокуратуры, с февраля по март 2022 года Жуков, проживающий в Мелитополе, собирал и передавал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины через мессенджер сведения о местах нахождения личного состава подразделения Росгвардии в Запорожской области. "Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20240306/prigovor-1931582367.html

украина

запорожская область

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, запорожская область, мелитополь, александр жуков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)