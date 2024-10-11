https://ria.ru/20241011/kreditovanie-1977498896.html

Экономист назвал нестандартный способ ограничить кредитование

Экономист назвал нестандартный способ ограничить кредитование - РИА Новости, 11.10.2024

Экономист назвал нестандартный способ ограничить кредитование

Предложение ограничить число выданных россиянам кредитов не изменит ситуацию с неплатежами к лучшему – банкам просто нужно правильно выбирать заемщиков,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T02:17

2024-10-11T02:17

2024-10-11T02:17

экономика

россия

кредиты

кредит

банки

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Предложение ограничить число выданных россиянам кредитов не изменит ситуацию с неплатежами к лучшему – банкам просто нужно правильно выбирать заемщиков, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Денис Жильцов.Он напомнил, что потребкредитование остается эффективным рыночным инструментом, который позволяет людям закрывать текущие потребности. Такие кредиты хорошо и быстро выплачивают работающие взрослые граждане, отдающие себе отчет, сколько и на какой срок занимают у банка."Но есть отдельные категории граждан, которым потребительские кредиты выдавать необходимо крайне осторожно, например, студенчество или неработающие пенсионеры, злостные неплательщики налогов и штрафов, услуг ЖКХ", — считает он.Банкам, экспертам и регулятору следует тщательно продумать критерии "идеального заемщика" и ограничивать не всех, а лишь тех, кто с большой вероятностью не сможет платить. Таким людям вовсе не следует давать кредит, заключил Жильцов.

https://ria.ru/20241010/avtokredit-1977307807.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, кредиты, кредит, банки