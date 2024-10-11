Экономист назвал нестандартный способ ограничить кредитование
Доцент Жильцов посоветовал банкам тщательно отбирать заемщиков
© iStock.com / hirunЧеловек ставит печать на финансовые документы
© iStock.com / hirun
Человек ставит печать на финансовые документы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Предложение ограничить число выданных россиянам кредитов не изменит ситуацию с неплатежами к лучшему – банкам просто нужно правильно выбирать заемщиков, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Денис Жильцов.
Он напомнил, что потребкредитование остается эффективным рыночным инструментом, который позволяет людям закрывать текущие потребности. Такие кредиты хорошо и быстро выплачивают работающие взрослые граждане, отдающие себе отчет, сколько и на какой срок занимают у банка.
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"Но есть отдельные категории граждан, которым потребительские кредиты выдавать необходимо крайне осторожно, например, студенчество или неработающие пенсионеры, злостные неплательщики налогов и штрафов, услуг ЖКХ", — считает он.
Банкам, экспертам и регулятору следует тщательно продумать критерии "идеального заемщика" и ограничивать не всех, а лишь тех, кто с большой вероятностью не сможет платить. Таким людям вовсе не следует давать кредит, заключил Жильцов.