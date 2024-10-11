https://ria.ru/20241011/krasnoyarsk-1977591262.html

В Красноярск прибыл передвижной выставочный комплекс "Поезд Победы"

В Красноярск прибыл передвижной выставочный комплекс "Поезд Победы" - РИА Новости, 11.10.2024

В Красноярск прибыл передвижной выставочный комплекс "Поезд Победы"

В Красноярск прибыл передвижной выставочный комплекс "Поезд Победы", его уже посетил губернатор края Михаил Котюков, сообщает управление пресс-службы... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:55

2024-10-11T13:55

2024-10-11T14:08

красноярск

михаил котюков

красноярский край

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КЕМЕРОВО, 11 окт – РИА Новости. В Красноярск прибыл передвижной выставочный комплекс "Поезд Победы", его уже посетил губернатор края Михаил Котюков, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона. "Одним из первых передвижной выставочный комплекс посетил губернатор края Михаил Котюков. "Поезд Победы" – это первая в мире иммерсивная выставка, размещенная в движущемся составе поезда. Она посвящена Победе и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. В 9 вагонах поезда расположены уникальные инсталляции - трехмерные панорамы, живописные полотна, макеты военной техники", – говорится в сообщении. Отмечается, что в экспозиции используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика. Для каждой зоны музея создано свое музыкальное сопровождение, что позволяет погружать посетителей в атмосферу события: воздушную атаку, танковый бой, походную жизнь и отдых бойцов. Эффект присутствия усиливают 50 видеопроекторов, 140 мультимедийных поверхностей, 13 тач-панелей. Весь поезд – это исторический маршрут от предвоенных лет до трибунала над нацистами. В каждом вагоне представлена отдельная экспозиция: "Цвет нации", "Брестская крепость", "Поезд на фронт/Окопы", "Концлагерь", "Санитарный вагон/Наука", "Банно-прачечный комплекс/Блокада", "Штабной вагон/Бронепоезд","Победа/Возвращение домой" и "Возмездие". Посетители получают наушники и слушают аудиогида – девушку Лидию, машиниста поезда, которая стала собирательным образом поколения 40-х годов ХХ века. Она делится воспоминаниями о семье, о жизни до войны, рассказывает о военных лишениях, жестокости нацистов, о том, как части Красной Армии громили врага и как ковалась Победа в тылу. Вместе с Лидией посетители экспозиции проходят военными дорогами от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина, где встречают май 1945 года. "Эмоции после посещения экспозиций сложно передать словами. Это уникальный российский проект, который несет память Победы между поколениями, между регионами. Экспозиция очень точно передает разные аспекты войны, жизни военных лет – такие моменты надолго остаются в сердце. Здесь есть, о чем подумать и детям, и родителям, и бабушкам, и дедушкам. Я уверен, что после посещения выставки в семьях все это будет обсуждаться. Это неотъемлемая часть нашей истории, нашей памяти и нашего суверенитета", – цитирует пресс-служба Михаила Котюкова. Проект "Поезд Победы" начал свой маршрут по регионам страны в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в октябре 2020-го он выехал с Белорусского вокзала. За 4 года передвижную выставку-музей посетили более миллиона человек. В Красноярский край поезд приезжает второй раз, в 2021 году его посетили более 7,5 тысячи жителей края. В этом году регионе поезд делает две остановки. 9 и 10 октября выставка работала в Канске, с 11 по 13 октября - в Красноярске.

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красноярск

красноярский край

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красноярск, михаил котюков, красноярский край