https://ria.ru/20241011/korabli-1977531810.html
В КГНЦ рассказали о сложностях при проектировании кораблей ВМФ
В КГНЦ рассказали о сложностях при проектировании кораблей ВМФ - РИА Новости, 11.10.2024
В КГНЦ рассказали о сложностях при проектировании кораблей ВМФ
Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) при проектировании боевых кораблей находит компромиссные решения, сочетая несочетаемое - например, скорость и... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:19
2024-10-11T10:19
2024-10-11T10:19
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олег савченко
технологии
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) при проектировании боевых кораблей находит компромиссные решения, сочетая несочетаемое - например, скорость и массу, малозаметность и бронезащиту, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор КГНЦ Олег Савченко. КГНЦ занимается концептуальными перспективными разработками в области военного кораблестроения и гражданского судостроения в России. "Здесь сложность задачи заключается в том, что нужно одновременно обеспечить высокие показатели ходкости и маневренности корабля в сочетании со столь же высокими показателями его прочности и бронезащиты, малозаметности и скрытности. А сложность ее решения состоит в определенной противоречивости предъявляемых требований к проекту корабля", - сказал Савченко. Он пояснил, что, если корабль будет прочным и бронезащитным, увеличивается его масса, теряется скорость и маневренность, возрастает расход топлива и пропорционально снижается показатель автономности. "Вот мы и решаем, как совместить несовместимое. Ищем и находим компромиссные решения", - заметил Савченко.
https://ria.ru/20241011/avianosets-1977515026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, олег савченко, технологии, безопасность
Россия, Олег Савченко, Технологии, Безопасность
В КГНЦ рассказали о сложностях при проектировании кораблей ВМФ
КГНЦ: при проектировании кораблей ВМФ приходится сочетать несочетаемое
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) при проектировании боевых кораблей находит компромиссные решения, сочетая несочетаемое - например, скорость и массу, малозаметность и бронезащиту, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор КГНЦ Олег Савченко.
КГНЦ занимается концептуальными перспективными разработками в области военного кораблестроения и гражданского судостроения в России
.
"Здесь сложность задачи заключается в том, что нужно одновременно обеспечить высокие показатели ходкости и маневренности корабля в сочетании со столь же высокими показателями его прочности и бронезащиты, малозаметности и скрытности. А сложность ее решения состоит в определенной противоречивости предъявляемых требований к проекту корабля", - сказал Савченко.
Он пояснил, что, если корабль будет прочным и бронезащитным, увеличивается его масса, теряется скорость и маневренность, возрастает расход топлива и пропорционально снижается показатель автономности.
"Вот мы и решаем, как совместить несовместимое. Ищем и находим компромиссные решения", - заметил Савченко.