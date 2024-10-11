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В КГНЦ рассказали о сложностях при проектировании кораблей ВМФ - РИА Новости, 11.10.2024
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10:19 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/korabli-1977531810.html
В КГНЦ рассказали о сложностях при проектировании кораблей ВМФ
В КГНЦ рассказали о сложностях при проектировании кораблей ВМФ - РИА Новости, 11.10.2024
В КГНЦ рассказали о сложностях при проектировании кораблей ВМФ
Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) при проектировании боевых кораблей находит компромиссные решения, сочетая несочетаемое - например, скорость и... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:19
2024-10-11T10:19
россия
олег савченко
технологии
безопасность
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) при проектировании боевых кораблей находит компромиссные решения, сочетая несочетаемое - например, скорость и массу, малозаметность и бронезащиту, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор КГНЦ Олег Савченко. КГНЦ занимается концептуальными перспективными разработками в области военного кораблестроения и гражданского судостроения в России. "Здесь сложность задачи заключается в том, что нужно одновременно обеспечить высокие показатели ходкости и маневренности корабля в сочетании со столь же высокими показателями его прочности и бронезащиты, малозаметности и скрытности. А сложность ее решения состоит в определенной противоречивости предъявляемых требований к проекту корабля", - сказал Савченко. Он пояснил, что, если корабль будет прочным и бронезащитным, увеличивается его масса, теряется скорость и маневренность, возрастает расход топлива и пропорционально снижается показатель автономности. "Вот мы и решаем, как совместить несовместимое. Ищем и находим компромиссные решения", - заметил Савченко.
https://ria.ru/20241011/avianosets-1977515026.html
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россия, олег савченко, технологии, безопасность
Россия, Олег Савченко, Технологии, Безопасность
В КГНЦ рассказали о сложностях при проектировании кораблей ВМФ

КГНЦ: при проектировании кораблей ВМФ приходится сочетать несочетаемое

© РИА Новости / Сергей Березин | Перейти в медиабанкМакеты на смотровой площадке в ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова
Макеты на смотровой площадке в ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Березин
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Макеты на смотровой площадке в ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) при проектировании боевых кораблей находит компромиссные решения, сочетая несочетаемое - например, скорость и массу, малозаметность и бронезащиту, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор КГНЦ Олег Савченко.
КГНЦ занимается концептуальными перспективными разработками в области военного кораблестроения и гражданского судостроения в России.
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"Здесь сложность задачи заключается в том, что нужно одновременно обеспечить высокие показатели ходкости и маневренности корабля в сочетании со столь же высокими показателями его прочности и бронезащиты, малозаметности и скрытности. А сложность ее решения состоит в определенной противоречивости предъявляемых требований к проекту корабля", - сказал Савченко.
Он пояснил, что, если корабль будет прочным и бронезащитным, увеличивается его масса, теряется скорость и маневренность, возрастает расход топлива и пропорционально снижается показатель автономности.
"Вот мы и решаем, как совместить несовместимое. Ищем и находим компромиссные решения", - заметил Савченко.
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