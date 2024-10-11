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Мелони назвала сроки проведения конференции по восстановлению Украины - РИА Новости, 11.10.2024
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01:32 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/konferentsiya-1977498528.html
Мелони назвала сроки проведения конференции по восстановлению Украины
Мелони назвала сроки проведения конференции по восстановлению Украины - РИА Новости, 11.10.2024
Мелони назвала сроки проведения конференции по восстановлению Украины
Италия проведет международную конференцию по восстановлению Украины 10-11 июля следующего года, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после переговоров... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T01:32
2024-10-11T01:32
украина
италия
рим
владимир зеленский
джорджа мелони
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
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РИМ, 11 окт – РИА Новости. Италия проведет международную конференцию по восстановлению Украины 10-11 июля следующего года, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после переговоров в Риме с Владимиром Зеленским. "Взгляд на будущее мира и процветания также означает стремление к восстановлению, и я рада объявить, что Ukraine Recovery Conference (Конференция по восстановлению Украины – ред.) пройдет в Риме 10 и 11 июля 2025 года: это событие, которым мы очень дорожим и над чем мы работаем уже некоторое время", - заявила Мелони, заверив, что Рим продолжит поддержку Украины на весь необходимый ей срок. В ходе переговоров, добавила премьер, они с Зеленским согласились с важностью привлечения международных игроков, которые смогут убедить Москву сесть за стол переговоров. "При этом мы также должны продолжать твердо, прямо или косвенно, реагировать на военные усилия России", - сказала Мелони. Зеленский, в свою очередь, рассказал, что представил Италии, а до этого Франции и Великобритании детали своего "мирного плана". "Переговоры позволили обменяться информацией о ситуации на местах и ​​о наиболее насущных потребностях Украины в военной, финансовой и гуманитарной сферах, а также о следующих дипломатических инициативах и путях прекращения конфликта", - сообщила по итогам встречи пресс-служба итальянского правительственного Дворца Киджи. В пятницу Зеленского в Ватикане примет папа Римский Франциск. Затем Зеленский прибудет в Берлин, где встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.
https://ria.ru/20241004/lukashenko-1976380585.html
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украина, италия, рим, владимир зеленский, джорджа мелони, франциск (хорхе марио бергольо), в мире
Украина, Италия, Рим, Владимир Зеленский, Джорджа Мелони, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире
Мелони назвала сроки проведения конференции по восстановлению Украины

Мелони: Италия проведет конференцию по восстановлению Украины в июле 2025 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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РИМ, 11 окт – РИА Новости. Италия проведет международную конференцию по восстановлению Украины 10-11 июля следующего года, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после переговоров в Риме с Владимиром Зеленским.
"Взгляд на будущее мира и процветания также означает стремление к восстановлению, и я рада объявить, что Ukraine Recovery Conference (Конференция по восстановлению Украины – ред.) пройдет в Риме 10 и 11 июля 2025 года: это событие, которым мы очень дорожим и над чем мы работаем уже некоторое время", - заявила Мелони, заверив, что Рим продолжит поддержку Украины на весь необходимый ей срок.
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В ходе переговоров, добавила премьер, они с Зеленским согласились с важностью привлечения международных игроков, которые смогут убедить Москву сесть за стол переговоров.
"При этом мы также должны продолжать твердо, прямо или косвенно, реагировать на военные усилия России", - сказала Мелони.
Зеленский, в свою очередь, рассказал, что представил Италии, а до этого Франции и Великобритании детали своего "мирного плана".
"Переговоры позволили обменяться информацией о ситуации на местах и ​​о наиболее насущных потребностях Украины в военной, финансовой и гуманитарной сферах, а также о следующих дипломатических инициативах и путях прекращения конфликта", - сообщила по итогам встречи пресс-служба итальянского правительственного Дворца Киджи.
В пятницу Зеленского в Ватикане примет папа Римский Франциск. Затем Зеленский прибудет в Берлин, где встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.
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