https://ria.ru/20241011/kitaykukhnya-1977565932.html
Нацмузей Китая покажет в Музеях Кремля выставку об истории своей кухни
Нацмузей Китая покажет в Музеях Кремля выставку об истории своей кухни - РИА Новости, 11.10.2024
Нацмузей Китая покажет в Музеях Кремля выставку об истории своей кухни
Национальный музей Китая представит в Музеях Московского Кремля выставку "История еды в Древнем Китае" 11 апреля 2025 года, сообщила РИА Новости генеральный... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:27
2024-10-11T12:27
2024-10-11T12:36
музейные маршруты россии
китай
россия
елена гагарина
московский кремль (музей-заповедник)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Национальный музей Китая представит в Музеях Московского Кремля выставку "История еды в Древнем Китае" 11 апреля 2025 года, сообщила РИА Новости генеральный директор музеев Елена Гагарина."Национальный музей Китая привезет к нам выставку о китайской еде, о китайских традициях приема пищи и ее приготовления в апреле следующего года", - сказала собеседница агентства.Гагарина отметила, что выставка расскажет с помощью археологических предметов, как формировались национальные кухни в Китае. "На ней будут представлены предметы императорского обихода, начиная с периода Мин, XVI - начало XVII веков, и заканчивая XIX веком. Там также будут предметы, которые были найдены в гробницах", - сказала она."Китай - это огромная страна. На протяжении длительной истории ее существования там сложилось много национальных кухонь", - подчеркнула Гагарина.Экспозиция приурочена к Годам культуры России и Китая. Она будет открыта для посетителей до 17 августа 2025 года.В начале января президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах Годов культуры России и Китая в целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры.
https://ria.ru/20241009/tsarskoe-selo-1977265084.html
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китай, россия, елена гагарина, московский кремль (музей-заповедник)
Музейные маршруты России, Китай, Россия, Елена Гагарина, Московский Кремль (музей-заповедник)
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Национальный музей Китая представит в Музеях Московского Кремля выставку "История еды в Древнем Китае" 11 апреля 2025 года, сообщила РИА Новости генеральный директор музеев Елена Гагарина.
«
"Национальный музей Китая привезет к нам выставку о китайской еде, о китайских традициях приема пищи и ее приготовления в апреле следующего года", - сказала собеседница агентства.
Гагарина отметила, что выставка расскажет с помощью археологических предметов, как формировались национальные кухни в Китае. "На ней будут представлены предметы императорского обихода, начиная с периода Мин, XVI - начало XVII веков, и заканчивая XIX веком. Там также будут предметы, которые были найдены в гробницах", - сказала она.
«
"Китай - это огромная страна. На протяжении длительной истории ее существования там сложилось много национальных кухонь", - подчеркнула Гагарина.
Экспозиция приурочена к Годам культуры России и Китая. Она будет открыта для посетителей до 17 августа 2025 года.
В начале января президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах Годов культуры России и Китая в целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры.