Глава Евросовета призвал Китай изменить поведение в сфере торговли
Глава Евросовета призвал Китай изменить поведение для разрешения торговых споров
Пекин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что для разрешения торговых споров с Евросоюзом Китай должен "изменить свое поведение" и понять необходимость честной конкуренции.
"Мы рассчитываем, что Китай изменит свое поведение и поймет, что нам надо обновить экономические отношения в сторону большей честности, честной конкуренции, обеспечения единых условий", - сказал Мишель агентству Франс Пресс.
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Еврокомиссия в июле объявила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означали предоставление поставщиками банковских гарантий, но не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти в ноябре. До этого времени, как заявили в Брюсселе, всё еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.
На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя они составят до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО", отмечала ЕК. Окончательный вердикт должен быть опубликован в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны.
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