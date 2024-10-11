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Глава Евросовета призвал Китай изменить поведение в сфере торговли - РИА Новости, 11.10.2024
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08:33 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/kitay-1977514038.html
Глава Евросовета призвал Китай изменить поведение в сфере торговли
Глава Евросовета призвал Китай изменить поведение в сфере торговли - РИА Новости, 11.10.2024
Глава Евросовета призвал Китай изменить поведение в сфере торговли
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что для разрешения торговых споров с Евросоюзом Китай должен "изменить свое поведение" и понять необходимость честной... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:33
2024-10-11T08:33
экономика
китай
брюссель
пекин
шарль мишель
еврокомиссия
евросоюз
евросовет
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что для разрешения торговых споров с Евросоюзом Китай должен "изменить свое поведение" и понять необходимость честной конкуренции. "Мы рассчитываем, что Китай изменит свое поведение и поймет, что нам надо обновить экономические отношения в сторону большей честности, честной конкуренции, обеспечения единых условий", - сказал Мишель агентству Франс Пресс. Еврокомиссия в июле объявила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означали предоставление поставщиками банковских гарантий, но не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти в ноябре. До этого времени, как заявили в Брюсселе, всё еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему. На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя они составят до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО", отмечала ЕК. Окончательный вердикт должен быть опубликован в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны.
https://ria.ru/20241010/ssha-1977476509.html
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экономика, китай, брюссель, пекин, шарль мишель, еврокомиссия, евросоюз, евросовет
Экономика, Китай, Брюссель, Пекин, Шарль Мишель, Еврокомиссия, Евросоюз, Евросовет
Глава Евросовета призвал Китай изменить поведение в сфере торговли

Глава Евросовета призвал Китай изменить поведение для разрешения торговых споров

© Fotolia / SeanPavonePhotoПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Пекин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что для разрешения торговых споров с Евросоюзом Китай должен "изменить свое поведение" и понять необходимость честной конкуренции.
"Мы рассчитываем, что Китай изменит свое поведение и поймет, что нам надо обновить экономические отношения в сторону большей честности, честной конкуренции, обеспечения единых условий", - сказал Мишель агентству Франс Пресс.
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Еврокомиссия в июле объявила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означали предоставление поставщиками банковских гарантий, но не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти в ноябре. До этого времени, как заявили в Брюсселе, всё еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.
На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя они составят до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО", отмечала ЕК. Окончательный вердикт должен быть опубликован в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны.
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ЭкономикаКитайБрюссельПекинШарль МишельЕврокомиссияЕвросоюзЕвросовет
 
 
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