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РПЦЗ в США помогает людям, потерявшим дома из-за урагана "Хелен" - РИА Новости, 11.10.2024
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Религия
 
20:33 11.10.2024 (обновлено: 21:42 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/khelen-1977682552.html
РПЦЗ в США помогает людям, потерявшим дома из-за урагана "Хелен"
РПЦЗ в США помогает людям, потерявшим дома из-за урагана "Хелен" - РИА Новости, 11.10.2024
РПЦЗ в США помогает людям, потерявшим дома из-за урагана "Хелен"
Члены Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) в США оказывают помощь прихожанам и другим людям, потерявшим дома из-за урагана "Хелен", обрушившегося на штат Северная... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T20:33
2024-10-11T21:42
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 окт -РИА Новости. Члены Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) в США оказывают помощь прихожанам и другим людям, потерявшим дома из-за урагана "Хелен", обрушившегося на штат Северная Каролина в конце сентября, рассказал РИА Новости протоиерей Матфей Уильямс. "В общей сложности, ураган разрушил дома трех семей наших прихожан. Они потеряли все, что у них было", - сказал отец Матфей. Ураган "Хелен" обрушился на штат Флорида 26 сентября, после чего двинулся к северу, вызвав катастрофические наводнения в штатах Джорджия, Алабама, Теннесси, Южная Каролина и Северная Каролина. По данным властей, на данный момент известно о более чем 230 погибших. Церковь святителя Тихона расположена в городе Блонтвилл в Теннесси в нескольких милях от границы с Северной Каролиной, где живут многие прихожане, сказал священник. Он отметил, что сам храм также подвергся удару стихии, но не получил повреждений, как и другие дома по соседству. В то же время, по его словам, в близлежащих районах Северной Каролины многие дома были полностью уничтожены. "Дома двух наших прихожан оказались под водой из-за повреждений на дамбах, третий был разрушен в результате наводнения", - сказал он. Как отметил священник, люди потеряли всю одежду и мебель, и смогли спасти только документы и иконы. По его словам, приход предоставил им временное жилье и оказал финансовую и материальную поддержку. "Я думаю, им потребуется долгое время, чтобы понять масштаб потерь. Но сейчас они находятся на попечении прихода, и для них это благословение", - сказал он. Отец Матфей напомнил, что ураган обрушился в праздник Воздвижения Креста Господня. В следующие сутки удалось выяснить, что большинство прихожан находятся в безопасности. Однако на поиски одной пожилой пары ушло длительное время. Священник и прихожане нашли ее в затопленном доме только через несколько дней и сразу же привезли в церковь. Во многих храмах РПЦЗ по всей Америке был проведен сбор средств в помощь пострадавшим. Как отметил отец Матфей, его приход получил финансовые пожертвования, продовольствие, воду и одежду, которые прихожане распространяют среди пострадавших. Он добавил, что часть средств пойдет на поддержку тех, кто потерял жилье, и людей, у которых нет света и отопления в преддверии наступающих холодов.
https://ria.ru/20241002/khelen-1975864083.html
https://ria.ru/20241005/uragan-1976466564.html
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в мире, северная каролина, теннесси, сша
В мире, Северная Каролина, Теннесси, США, Религия
РПЦЗ в США помогает людям, потерявшим дома из-за урагана "Хелен"

Члены РПЦЗ в США помогают прихожанам, потерявшим дома из-за урагана "Хелен"

© AP Photo / Stephen SmithПоследствия урагана "Хелен" во Флориде, США
Последствия урагана Хелен во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Stephen Smith
Последствия урагана "Хелен" во Флориде, США
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ВАШИНГТОН, 11 окт -РИА Новости. Члены Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) в США оказывают помощь прихожанам и другим людям, потерявшим дома из-за урагана "Хелен", обрушившегося на штат Северная Каролина в конце сентября, рассказал РИА Новости протоиерей Матфей Уильямс.
"В общей сложности, ураган разрушил дома трех семей наших прихожан. Они потеряли все, что у них было", - сказал отец Матфей.
Ликвидация последствий урагана Хелен в Северной Каролине. 1 октября 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Хелен" стал вторым по смертоносности ураганом США за более чем полвека
2 октября, 07:42
Ураган "Хелен" обрушился на штат Флорида 26 сентября, после чего двинулся к северу, вызвав катастрофические наводнения в штатах Джорджия, Алабама, Теннесси, Южная Каролина и Северная Каролина. По данным властей, на данный момент известно о более чем 230 погибших.
Церковь святителя Тихона расположена в городе Блонтвилл в Теннесси в нескольких милях от границы с Северной Каролиной, где живут многие прихожане, сказал священник.
Он отметил, что сам храм также подвергся удару стихии, но не получил повреждений, как и другие дома по соседству. В то же время, по его словам, в близлежащих районах Северной Каролины многие дома были полностью уничтожены.
"Дома двух наших прихожан оказались под водой из-за повреждений на дамбах, третий был разрушен в результате наводнения", - сказал он.
Последствия урагана Хелен в Северной Каролине, США - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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5 октября, 01:22
Как отметил священник, люди потеряли всю одежду и мебель, и смогли спасти только документы и иконы. По его словам, приход предоставил им временное жилье и оказал финансовую и материальную поддержку.
"Я думаю, им потребуется долгое время, чтобы понять масштаб потерь. Но сейчас они находятся на попечении прихода, и для них это благословение", - сказал он.
Отец Матфей напомнил, что ураган обрушился в праздник Воздвижения Креста Господня. В следующие сутки удалось выяснить, что большинство прихожан находятся в безопасности. Однако на поиски одной пожилой пары ушло длительное время. Священник и прихожане нашли ее в затопленном доме только через несколько дней и сразу же привезли в церковь.
Во многих храмах РПЦЗ по всей Америке был проведен сбор средств в помощь пострадавшим. Как отметил отец Матфей, его приход получил финансовые пожертвования, продовольствие, воду и одежду, которые прихожане распространяют среди пострадавших. Он добавил, что часть средств пойдет на поддержку тех, кто потерял жилье, и людей, у которых нет света и отопления в преддверии наступающих холодов.
Последствия урагана Хелен во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Более миллиона американцев остаются без света из-за урагана "Хелен"
1 октября, 04:31
 
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