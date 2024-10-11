https://ria.ru/20241011/khelen-1977682552.html

РПЦЗ в США помогает людям, потерявшим дома из-за урагана "Хелен"

РПЦЗ в США помогает людям, потерявшим дома из-за урагана "Хелен" - РИА Новости, 11.10.2024

РПЦЗ в США помогает людям, потерявшим дома из-за урагана "Хелен"

Члены Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) в США оказывают помощь прихожанам и другим людям, потерявшим дома из-за урагана "Хелен", обрушившегося на штат Северная... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T20:33

2024-10-11T20:33

2024-10-11T21:42

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ВАШИНГТОН, 11 окт -РИА Новости. Члены Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) в США оказывают помощь прихожанам и другим людям, потерявшим дома из-за урагана "Хелен", обрушившегося на штат Северная Каролина в конце сентября, рассказал РИА Новости протоиерей Матфей Уильямс. "В общей сложности, ураган разрушил дома трех семей наших прихожан. Они потеряли все, что у них было", - сказал отец Матфей. Ураган "Хелен" обрушился на штат Флорида 26 сентября, после чего двинулся к северу, вызвав катастрофические наводнения в штатах Джорджия, Алабама, Теннесси, Южная Каролина и Северная Каролина. По данным властей, на данный момент известно о более чем 230 погибших. Церковь святителя Тихона расположена в городе Блонтвилл в Теннесси в нескольких милях от границы с Северной Каролиной, где живут многие прихожане, сказал священник. Он отметил, что сам храм также подвергся удару стихии, но не получил повреждений, как и другие дома по соседству. В то же время, по его словам, в близлежащих районах Северной Каролины многие дома были полностью уничтожены. "Дома двух наших прихожан оказались под водой из-за повреждений на дамбах, третий был разрушен в результате наводнения", - сказал он. Как отметил священник, люди потеряли всю одежду и мебель, и смогли спасти только документы и иконы. По его словам, приход предоставил им временное жилье и оказал финансовую и материальную поддержку. "Я думаю, им потребуется долгое время, чтобы понять масштаб потерь. Но сейчас они находятся на попечении прихода, и для них это благословение", - сказал он. Отец Матфей напомнил, что ураган обрушился в праздник Воздвижения Креста Господня. В следующие сутки удалось выяснить, что большинство прихожан находятся в безопасности. Однако на поиски одной пожилой пары ушло длительное время. Священник и прихожане нашли ее в затопленном доме только через несколько дней и сразу же привезли в церковь. Во многих храмах РПЦЗ по всей Америке был проведен сбор средств в помощь пострадавшим. Как отметил отец Матфей, его приход получил финансовые пожертвования, продовольствие, воду и одежду, которые прихожане распространяют среди пострадавших. Он добавил, что часть средств пойдет на поддержку тех, кто потерял жилье, и людей, у которых нет света и отопления в преддверии наступающих холодов.

https://ria.ru/20241002/khelen-1975864083.html

https://ria.ru/20241005/uragan-1976466564.html

https://ria.ru/20241001/ssha-1975638320.html

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в мире, северная каролина, теннесси, сша