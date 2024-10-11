https://ria.ru/20241011/kharris-1977656355.html

Американцы рассказали, чего ждут от Харрис в случае победы

Американцы рассказали, чего ждут от Харрис в случае победы - РИА Новости, 11.10.2024

Американцы рассказали, чего ждут от Харрис в случае победы

Большинство американцев хотят, чтобы кандидат в президенты США Камала Харрис изменила курс политики страны, проводимой действующим лидером государства Джо... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:43

2024-10-11T17:43

2024-10-11T18:17

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Большинство американцев хотят, чтобы кандидат в президенты США Камала Харрис изменила курс политики страны, проводимой действующим лидером государства Джо Байденом, в случае её победы на выборах в ноябре, следует из опроса, проведённого телеканалом ABC News и компанией Ipsos. По результатам опроса, 74% респондентов заявили, что хотели бы, чтобы Харрис не продолжила политику администрации Байдена, а пошла в новом направлении в качестве президента. Также, согласно опросу, только 53% респондентов хотели бы изменения курса политики кандидатом в президенты США Дональдом Трампом по сравнению с его прошлым сроком президентства. Кроме того, согласно результатам опроса, большинство опрошенных американцев (65%) считают, что Харрис всё же продолжит политику Байдена, и 64% отметили, что считают, что Трамп продолжит политику своей предыдущей администрации. При этом, как следует из опроса, одинаковое количество опрошенных (33%) считают, что Трамп и Харрис не изберут новые политические курсы. Опрос проводился онлайн среди более 2,6 тысяч взрослых американцев с 4 по 8 октября. Статистическая погрешность составляет около 2 процентных пунктов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241011/ssha-1977624041.html

https://ria.ru/20241009/kharris-1977191519.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024