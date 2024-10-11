https://ria.ru/20241011/kemerovo-1977668467.html

В Кемерово завели дело после гибели троих человек при пожаре в доме

В Кемерово завели дело после гибели троих человек при пожаре в доме - РИА Новости, 11.10.2024

В Кемерово завели дело после гибели троих человек при пожаре в доме

Мужчина и двое детей погибли при пожаре в квартире в Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:26

2024-10-11T18:26

2024-10-11T18:26

происшествия

кемерово

кемеровская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 11 окт - РИА Новости. Мужчина и двое детей погибли при пожаре в квартире в Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Сообщение о том, что при тушении пожара в квартире многоквартирного дома по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кемерово обнаружены тела 39-летнего мужчины, 8-летнего и 12-летнего мальчиков поступило 11 октября около 21.00 (17.00 мск). "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении. На месте происшествия работает следственная группа, в составе которой следователь-криминалист следственного управления, сотрудники МЧС и полиции.

https://ria.ru/20241011/nikolaev-1977512805.html

кемерово

кемеровская область

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происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)