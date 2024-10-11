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В Кемерово при пожаре в жилом доме погибли три человека - РИА Новости, 11.10.2024
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18:14 11.10.2024 (обновлено: 18:22 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/kemerovo-1977664729.html
В Кемерово при пожаре в жилом доме погибли три человека
В Кемерово при пожаре в жилом доме погибли три человека - РИА Новости, 11.10.2024
В Кемерово при пожаре в жилом доме погибли три человека
Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в квартире дома в Кемерово, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:14
2024-10-11T18:22
происшествия
россия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в квартире дома в Кемерово, сообщает МЧС РФ. "На пожаре в Кемерово погибли три человека. В муниципальном доме на пятом этаже загорелась квартира. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела мальчиков 8 и 12 лет и мужчины 39 лет", - говорится в Telegram-канале ведомства. На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория МЧС России. Как добавили в ведомстве, возгорание на девяти "квадратах" ликвидировали 24 специалиста и девять единиц техники.
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происшествия, россия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Кемерово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кемерово при пожаре в жилом доме погибли три человека

При пожаре в доме в Кемерово погибли три человека, в том числе двое детей

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в квартире дома в Кемерово. 11 октября 2024
Место пожара в квартире дома в Кемерово. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в квартире дома в Кемерово. 11 октября 2024
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в квартире дома в Кемерово, сообщает МЧС РФ.
"На пожаре в Кемерово погибли три человека. В муниципальном доме на пятом этаже загорелась квартира. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела мальчиков 8 и 12 лет и мужчины 39 лет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория МЧС России. Как добавили в ведомстве, возгорание на девяти "квадратах" ликвидировали 24 специалиста и девять единиц техники.
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ПроисшествияРоссияКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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