https://ria.ru/20241011/kemerovo-1977664729.html

В Кемерово при пожаре в жилом доме погибли три человека

В Кемерово при пожаре в жилом доме погибли три человека - РИА Новости, 11.10.2024

В Кемерово при пожаре в жилом доме погибли три человека

Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в квартире дома в Кемерово, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:14

2024-10-11T18:14

2024-10-11T18:22

происшествия

россия

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в квартире дома в Кемерово, сообщает МЧС РФ. "На пожаре в Кемерово погибли три человека. В муниципальном доме на пятом этаже загорелась квартира. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела мальчиков 8 и 12 лет и мужчины 39 лет", - говорится в Telegram-канале ведомства. На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория МЧС России. Как добавили в ведомстве, возгорание на девяти "квадратах" ликвидировали 24 специалиста и девять единиц техники.

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происшествия, россия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)