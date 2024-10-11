https://ria.ru/20241011/kemerovo-1977664729.html
В Кемерово при пожаре в жилом доме погибли три человека
В Кемерово при пожаре в жилом доме погибли три человека - РИА Новости, 11.10.2024
В Кемерово при пожаре в жилом доме погибли три человека
Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в квартире дома в Кемерово, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:14
2024-10-11T18:14
2024-10-11T18:22
происшествия
россия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977667138_0:49:1107:672_1920x0_80_0_0_26eef0ae0381e94295e103c3db0244f2.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в квартире дома в Кемерово, сообщает МЧС РФ. "На пожаре в Кемерово погибли три человека. В муниципальном доме на пятом этаже загорелась квартира. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела мальчиков 8 и 12 лет и мужчины 39 лет", - говорится в Telegram-канале ведомства. На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория МЧС России. Как добавили в ведомстве, возгорание на девяти "квадратах" ликвидировали 24 специалиста и девять единиц техники.
https://ria.ru/20240827/pozhar-1968761635.html
россия
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977667138_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c4e2b1922e520dd587be4346e125efa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Кемерово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кемерово при пожаре в жилом доме погибли три человека
При пожаре в доме в Кемерово погибли три человека, в том числе двое детей